《破．地獄》奪烏甸尼遠東電影節兩獎 港澳票房邁向1.7億 衛詩雅陳茂賢繼續謝票

【明報專訊】黃子華、許冠文、衛詩雅主演《破．地獄》推出加長版後，截至前日，港澳累積票房逾1.69億元。該片繼香港電影金像獎奪5獎，昨日再於第27屆烏甸尼遠東電影節（Far East Film Festival）獲「觀眾票選銀桑獎」及「專業觀眾黑龍大獎」，成為今屆競賽單元唯一得獎港產片，導演陳茂賢感恩《破．地獄》這趟神奇旅程再多一道美麗風景；女主角衛詩雅多謝當地觀眾喜愛，讓電影走得更遠。同場張艾嘉獲頒「金桑樹終身成就獎」，她說是從影54年很大的鼓勵，慶幸在瘋狂世界仍有電影及電影院可以去。

《破．地獄》截至前日港澳累積票房逾1.69億元，團隊在香港電影金像獎獲5獎，包括最佳編劇（陳茂賢、鄭緯機）、最佳女主角（衛詩雅）、最佳男配角（朱栢康）、最佳原創電影音樂（朱芸編）及最佳原創電影歌曲《普渡眾生》。衛詩雅、陳茂賢、鄭緯機及朱芸編於金像獎後繼續走訪戲院答謝觀眾支持。衛詩雅感謝觀眾一直以來的支持，「參與《破．地獄》整個歷程，觀眾朋友的力量佔了好重要一個位置，大家都同我哋團隊分享自己的故事，讓電影同每個角色更加有重量，我好開心可以親身到戲院多謝每位一直同我哋同行的朋友」。

陳茂賢感恩再多一道美麗風景

昨日於意大利舉行的第27屆烏甸尼遠東電影節頒獎典禮，《破．地獄》分別獲得「觀眾票選銀桑獎」及「專業觀眾黑龍大獎」，成為今屆競賽單元上唯一得獎的港產片。電影同時獲觀眾及影評人認可，導演陳茂賢透過文字表達謝意：「感謝烏甸尼遠東電影節的觀眾及專業評審對《破．地獄》的愛與肯定，感恩《破．地獄》這趟神奇的旅程又再收集多一道美麗的風景。」衛詩雅得知消息十分興奮，「好感恩《破．地獄》團隊喺意大利得到肯定，多謝當地觀眾嘅喜愛，讓電影走得更遠」。

張艾嘉獲金桑樹終身成就獎

張艾嘉在烏甸尼遠東電影節獲頒「金桑樹終身成就獎」，藉此表彰她在影壇與文化教育領域超過半世紀的卓越貢獻。張艾嘉接過獎項後稱從影54年，這個獎對她而言是一個很大的鼓勵。這趟烏甸尼影展之行，觀眾的熱情尤其令她印象深刻，她說：「看見電影在歐洲大銀幕上演，一千多個觀眾鼓掌，一切辛苦都值得了！」同獲「金桑樹終身成就獎」的徐克與日前頒獎給他的好友梁家輝在台下觀禮，張艾嘉特別向徐克致謝。徐克與梁家輝向她送上擁抱祝賀，現場嘉賓及觀眾報以熱烈掌聲。

張：慶幸還有電影 信世界是美好

張艾嘉表示感謝獲得此殊榮，尤其獲獎不是因為年紀大或是在這行做得耐，而是因為她還在工作，鼓勵大家繼續為電影努力，她說：「能在這樣一個支持亞洲電影的地方獲得肯定，是莫大的鼓勵。」她又感性表示：「我發現我們如今生活在一個非常瘋狂的世界，在這種混亂的局面下，我覺得我們很慶幸還有電影，還有電影院可以去。無論你想逃避還是想哭，想笑或是想分享情感，至少那兩個小時，我們仍然相信世界是美好的！」獲全場觀眾喝彩。

《九龍城寨之圍城》重映有彩蛋

另外，《九龍城寨之圍城》在金像獎獲9個獎成為大贏家，宣布5月1日再上映，並提醒觀眾電影放映完有驚喜片段，要睇完才離開，自重映目前累積票房逾15萬元。嘉禾院線前日在官方facebook發出通告，5月1日持有嘉禾院線《九龍城寨之圍城》票尾的觀眾，可於5月11日或之前攜同票尾前往當日觀影的戲院，換領新戲票重新劃位入場，欣賞《九龍城寨之圍城》和放映後的驚喜片段。

娛樂組

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