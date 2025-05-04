金賽綸電影遺作遭投資者追數

【明報專訊】《殺手代父》金賽綸今年2月陳屍住所，終年24歲，她的遺屬早前透過YouTube頻道「橫豎研究所」（下稱「橫豎」）公開她15歲開始跟《淚之女王》金秀賢拍拖6年的證據，後者強調交往時女方已成年。事件現鬧上法庭，金秀賢入稟告「橫豎」及金賽綸遺屬誹謗，後者則控告另一YouTuber李鎮浩散播失實言論，把金賽綸逼上絕路。

據韓媒報道，金賽綸2022年醉駕事件發生前，主演改編自同名網漫的電影《我們的每天每天》，製作公司WiseWolf於2021年5月與投資公司Choice Well簽訂合約，後者墊資2億韓圜（約110萬港元），待電影上映後WiseWolf需交還金額，以及將電影銷售額百分之十五給予投資方。其後金賽綸發生醉駕事件，導致《我》片未能如期上映，Choice Well指WiseWolf未有向金賽綸追討相關賠償，早前向製作公司提告，要求退還投資金額。韓國法院近日就案件判決，判投資方敗訴，並需支付堂費。法院指責任不在WiseWolf製作公司，因此沒義務交還投資額。

韓媒指《芭妮與哥哥們》男星李彩玟伙拍金賽綸主演的《我們的每天每天》，計劃今年9月上映，故事講述青梅竹馬的男女在成長過程中由友情變愛情。

另一方面，據韓媒《Money Today》報道，金賽綸舉殯翌日，其父主動聯絡金賽綸的住所業主，要求退還5000萬韓圜（約27.7萬港元）按金。該筆按金其實是金賽綸相熟的教育公司高層及歌手朋友合力替她支付，租約登記的名字也不是金賽綸。

文：蘇珮欣