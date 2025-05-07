曾為前度炮製煎雜扒 李佳芯想與廚師拍拖「包保食到好嘢」

【明報專訊】李佳芯（Ali）昨日聯同謝寧到觀塘出席慈善機構舉辦的母親節活動，跟一班病童製作蝴蝶酥，Ali自詡廚藝了得，通常第一次炮製菜式都有神來之筆，不會失手，不過再次炮製就會出現狀况，可能太過有信心之故。問以前可有為男友下廚？她笑稱曾試過煎雜扒，「是否很不浪漫？只在乎心意，因為雜扒一定無衰，加兩滴豉油和白飯就會好鍾意」。她認為不論男女，懂得下廚都會加分。可有試過跟廚師拍拖？她說：「無！承你貴言啦！如果可以同廚師拍拖都是一種福氣，因為包保食到好嘢，如真的有廚師男友或老公，只要對方煮得好好味，我甘願洗碗。」

下月赴大馬伙黎諾懿拍劇

問現階段可有追求者？Ali稱不知有沒有，「真係唔覺眼，可能我學識整蝴蝶酥就會有；其實我不是要求好高，但又不是完全沒要求，我只要求簡單，但這個世界愈簡單愈難搵，緣分也不能強求，現在先專注工作」。她表示下月底就要起程到馬來西亞，為與黎諾懿合演的黑幫題材電視劇《義和》做準備，預計要拍攝兩個多月，透露角色很有氣場。問可有親熱戲？她笑道：「之前合作《BB來了》已有親熱戲，這方面不是賣點，可能賣點是有氣場地除衫。」

目標送6位數給母親

Ali表示每年母親節都會相約家族中的媽媽聚會慶祝，「我覺得年紀愈大，更要珍惜家庭聚會，至於母親節禮物，年年都是5位數現金走唔甩，禮物也需要實際，我成立工作室的目標，就是將之前停留在5位數衝上6位數」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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