Blackpink三缺一Lisa性感惹禍 Rihanna挺肚現身Met Gala宣布懷第3胎

【明報專訊】美國時尚界年度盛事Met Gala昨日在紐約大都會藝術博物館舉行,吸引超過200位名人明星參與,今屆展覽主題是「極致:訂製黑人時尚」(Superfine: Tailoring Black Style),韓國女團Blackpink成員Jennie、Rose及Lisa首次聯袂出席,後者穿著Louis Vuitton(LV)黑色透視裝性感登場,卻被眼利的網民發現「內褲」繡上疑似美國民權運動代表人物帕克斯(Rosa Parks)肖像,批評此舉極不尊重黑人歷史和文化,與大會主題背道而馳。另外,樂壇天后Rihanna壓軸登場,挺着大肚宣布懷有饒舌歌手男友A$AP Rocky第3胎。

今年Met Gala聯合主席陣容鼎盛,包括非裔歌手兼LV男裝創意總監Pharrell Williams、《鐵窗劇團》黑人男星高文杜明高(Colman Domingo)、饒舌歌手A$AP Rocky、賽車手咸美頓(Lewis Hamilton)及《Vogue》總編Anna Wintour,至於榮譽主席兼NBA球星勒邦占士(LeBron James)因事缺席。今屆展覽主題是「極致:訂製黑人時尚」,靈感源自Monica L. Miller在2009年出版《從奴隸到時尚:黑人優雅主義與黑人離散身分的造型》(Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity),而嘉賓衣著規定是「為你訂製」(Tailored for You)。

「內褲」驚現民運代表

早前宣布7月舉行世界巡迴演唱會的韓國女團Blackpink成員Jennie、Lisa及Rose首次聯袂出席Met Gala,遺憾的是隊友Jisoo缺席,變成三缺一局面。Jennie以黑白「Chanel公主」造型率先抵達會場,穿著LV黑色透視裝的Lisa緊隨其後,Rose則以Saint Laurent中性打扮亮相,笑言「上次參加Met Gala只有我一人,今次有隊友陪伴的感覺真好」,又爆料指Blackpink即將有新歌上架,令粉絲充滿期待。

不過,Lisa的性感造型卻惹來部分網民批評,話說她穿著透視外套襯連身衣,繡上藝術家Henry Taylor的人像畫作,其中一個貌似美國民權運動代表人物帕克斯的肖像,正好出現在「內褲」位置,結果被網民狠批此舉「極不尊重黑人歷史,創意總監Pharrell應該立即坐監」。1955年12月,黑人女性帕克斯乘坐巴士回家,因拒絕讓座予白人乘客而被捕。民權領袖馬丁路德金知悉事件後,發起抵制巴士運動。

今屆另一焦點是去年因感冒而缺席的Rihanna,昨在Met Gala壓軸亮相,穿著Marc Jacobs禮服刻意露出孕肚的她,藉以宣布懷有男友A$AP Rocky第3胎。二人自2020年拍拖至今,育有3歲長子RZA和21個月大的次子Riot。兩年前Rihanna擔任美式足球超級碗中場表演嘉賓,亦是挺肚上台演出,可見她看準時機公布喜訊已成慣例。

Shakira泄密尷尬掩面

值得一提的是,拉丁天后Shakira進場前接受全國廣播公司(NBC)訪問,一時「口疏」泄漏Rihanna懷孕秘密,情况相當尷尬。話說她被問到今屆最想見到哪位明星出場?她即答是Rihanna,「因為我剛收到好消息」,記者追問是什麼?她說:「她懷孕了。」說罷才驚覺失言,隨即掩面道歉:「我好像不應該說出來吧?」另外,現年32歲的美國超模Karlie Kloss亦挺着孕肚亮相,是她自3月公布喜訊後,首次出席紅地氈活動,巧合的是,二人都是第3次當媽。

Met Gala過去甚少出現「撞衫」情况,今屆竟發生在兩位艾美獎視后:《毒癮女孩》辛蒂雅(Zendaya)與《幕府將軍》澤井杏奈身上,前者穿著LV全白西裝襯闊邊帽,跟後者的Dior造型大同小異,難免感到尷尬。