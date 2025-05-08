陳卓賢陪媽媽食飯賀母親節 6月初澳洲巡唱度32歲生日

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日出席珠寶品牌活動，在新系列產品中看中一對耳環，不過他沒有穿耳洞，打算送給媽媽做母親節禮物，「對耳環可變成吊墜，一物二用。媽咪都喜歡首飾，有時會借我戴」。以前有否送首飾給女友？他說：「很少，多數送給媽咪。」他透露母親節不用開工，會陪媽媽吃飯。會否寫心意卡？陳卓賢自言性格較內向，怕肉麻，好少用文字表達情感，講「I love you」更加不習慣，覺得日常關心和陪伴已是愛的表達。他稱經過很大努力才能惜媽媽面珠，「小時候很少這些舉動，長大後覺得攬下、惜下媽咪，她會很開心」。

母親有否關心他的感情事？陳卓賢謂：「沒有，由細到大都好少過問，我讀小學和中學時，母親叫我上大學才拍拖，現在媽咪覺得我已長大，無論感情和其他事，應自己作主，對選擇負責任。」

服裝生意賺成功感

隊友楊樂文和王智德，以及ERROR成員何啟華合資的泰國菜餐廳結業，陳卓賢稱沒有留意，覺得不需太過關注，他們懂得處理，會經過深思熟慮才做決定。他的服裝品牌生意已經營5年，一直有參與設計，早期連包裝都做，喜歡親力親為，每個環節都把關，沒時間再做其他生意。是否已收支平衡？陳卓賢認為永遠有進步空間，最重要有成功感，小時候已喜歡服裝，能參與設計，大家又喜歡，成功感大於一切。他開始籌備6月澳洲兩場巡迴演唱會，將會在當地度過32歲生日，是他首次在海外工作過生日。

記者：柯美