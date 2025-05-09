王敏奕封曾國祥完美老公 恨夫妻檔合作被「調教」

【明報專訊】33歲王敏奕入行17年，近年逐漸站穩女主角位置，主演無綫劇《虛擬情人》與朱敏瀚飾演「AI Adam」的一段情，表達現代人渴求「無雜質」愛情不容易。現實中她找到符合其條件的完美另一半曾國祥，承認很崇拜老公，而她在丈夫眼中是長不大的女孩。王敏奕大讚曾國祥是厲害導演，有適合劇本和角色不抗拒夫妻檔合作，盼在導演老公「調教」下，演繹更加細膩精準。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

王敏奕在《虛擬情人》飾演外表高冷的IT界精英程晴，透過人工智能創造了朱敏瀚演的完美情人Adam，譜出「人機戀」。劇集播出後，觀眾對超現實愛情元素劇情評價不一，但有不少人讚他們以顏值取勝，俊男配美女外形合襯，劇情簡單易明。

讚朱敏瀚專業用心

王敏奕認為角色與自己有反差，現實中對科技認知不多，連上網安裝電腦程式，有時都要同事幫忙，不過有一點與角色相似是分析力強，身為演員要清楚理解劇本和故事的人物關係，才可投入角色。她與朱敏瀚演情侶沒有違和感，不需刻意做作扮甜蜜，大讚拍檔專業用心，大家年齡相近容易熟絡溝通。

王敏奕透露看西片《觸不到的她》，當中刻劃孤獨主角與AI發展成戀人的情節，帶來衝擊和反思，成為拍《虛擬情人》的參考，「劇中透過『AI Adam』表達現代人渴求『無雜質』的愛情不容易，人與人之間的愛情可以好簡單、好純粹，不應該加入太多計算變得複雜，否則可能做出自私自利行為，令大家受傷害」。

王敏奕慶幸入行17年，環繞生活和工作認識的人大多比較真誠，當中拍《女人俱樂部》而成為「老best」的糖妹（黃山怡），為人很好又簡單，相處自在舒服，讓她可放心做自己，不必擔心有任何計算，或怕無緣無故得罪對方也不知。愛情方面，她喜歡對生活和工作充滿熱誠的人，「工作認真的人最吸引，相反態度懶散的人最討厭。理想另一半應該彼此價值觀相近，思想同步可交流傾偈，最好能互相激發創作靈感」。

老公彈唱歌難聽

王敏奕與曾國祥結婚6年，承認老公是她夢寐以求的最完美人辦，甜笑說：「佢完全符合，就做到我老公囉！真係幾崇拜Derek（曾國祥），因他的人生閱歷和入行經驗比我豐富，偶然會提點。好似以前我因慢熱又驚說錯話，好驚做訪問，老公勸我放鬆，當同朋友傾偈，後來這方面慢慢有進步，他有讚好。不過關於演出，Derek不太理會，不過有次他聽到我的新歌demo，竟然不是鼓勵，而是大聲說唱得不好，好明顯想打擊我信心，但沒有成功。」

王敏奕自爆在老公眼中是長不大的女孩，間中會表示擔心，在適當時候會出手給予中肯建議，感激對方一直關心和支持。至於曾國祥在她眼中是很厲害的導演，二人從未正式合作，未來若有適合劇本和角色，不抗拒夫妻檔合作，盼在導演老公「調教」下，演繹更加細膩精準。她從模特兒到拍劇拍戲再當歌手，認為做藝人很被動，所以當接到工作時，不論大小都盡力做，近年拍劇磨練演技，對比年輕時，現在較快掌握劇本細節和更易投入角色情緒。

自薦演舞台劇失敗

王敏奕自覺性格比較「佛系」，不過對演舞台劇感興趣，曾自薦可惜未能成事，「Derek做過一次舞台劇，當時陪他排戲和看演出，知道整個過程花的時間和心機工夫不少。我對演舞台劇好有興趣，不知有沒有導演可發掘我的可塑性，等緣分安排」。

場地提供：The AIR（The ONE）

髮型：Lupus Chui

化妝：King Yip

服裝：Maje