劉小慧曾被兩女嫌長氣 大女蘇君蕎最怕外界評語

【明報專訊】劉小慧偕大女蘇君蕎到新城電台接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的節目《Ben同Benson『Chur』到行》訪問，劉小慧透露當年是胞兄獲星探發掘，帶同她試鏡，最終她獲得合約，邊拍廣告與電影邊讀書，之後踏上歌星之路。她自言不是五音不全，但肯定不是專業，不像好友黎瑞恩小時候已是合唱團。當年她所屬的寶麗金，旗下歌手全部實力派，不過出了一些偶像派又好成功，自認一定是偶像派。談到已故歌手李國祥（KC），劉小慧承認對方是其一生中最好的朋友，知她最多秘密，「黎瑞恩都是我好朋友，但好多時她有她忙，我同KC就經常聯絡」。

劉稱老公兩女天賜禮物

劉小慧與丈夫蘇志威育有兩女君蕎和靖珺，稱是上天給她的最大禮物，「第一大禮物是老公，冇佢就不會有兩個女，他給我一個好完整的豐富人生」。君蕎表示小時候不太理解媽媽，覺得她十分長氣，現時學懂欣賞，「其實媽咪係為我哋好，好佩服佢開live講足成個鐘，好犀利，唔夠佢講」。劉小慧笑言：「冇人鍾意長氣，你唔講多次，佢哋根本當你無到，如果我講一次佢哋就做到，我想講半句𠻹！」

君蕎被問可有被「星二代」標籤影響？她說︰「冇乜大影響，反而對外界聲音比較敏感，會有壓力，驚大家唔知點睇，如果我失敗會點。𠵱家啲評語好激烈，我都有啲怕，但會令自己在這一年再進步。」問到父母給她最實際的幫助是什麼？君蕎說：「他們存在已好足夠。」

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