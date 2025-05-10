李駿傑苦練樂器 7月亞博開個唱

【明報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）7月4日假亞博舉行首次公開售票演唱會《Jeremy Lee Rise In Love Live 2025》，以「愛情的光明與墮落」為核心，透過音樂、舞台設計及歌曲的全新編排，帶觀眾直視情感的千面鏡像，令大家加深認識他。演唱會原計劃以「七情六慾」為主題，但與演唱會監製討論後，發現歌曲應聚焦於愛情的多維度詮釋，加上會同時推出專輯，最後決定以愛的故事貫穿。Jeremy指全張專輯由頭到尾聽，覺得是一個愛情故事，演唱會亦會加上他之前的歌，「愛」的概念更豐富，專輯及演唱會都叫《Rise In Love》。新專輯包含多首突破Jeremy既定風格的作品，他預告：「大家會聽到從未見過的Jeremy，甚至懷疑『呢個係佢？』」

演唱會海報主視覺以「半雕像半真人」的形象呈現，用意呼應Jeremy成名作《半》的哲學概念。為完美還原設計，團隊花數小時以3D面部掃描及倒模製作，出來效果令Jeremy滿意。當中海報光暗對比的視覺將延伸至舞台，如大家認識Jeremy有一半看似「妖」，同時亦有光明一面 。首次開個人演唱會，Jeremy覺得是體能與唱功的雙重考驗，「我的歌單偏高音同激動，要搵平衡令觀眾耳仔舒服」。他透露正苦練樂器，將在演唱會首度公開演奏。

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