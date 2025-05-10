【開箱】《鐵拳驅魔》 馬東石不打喪屍改打惡靈

【明報專訊】韓片《屍殺列車》54歲男星馬東石主演動作片《鐵拳驅魔》，上月底在韓國上映，香港緊貼本月8日開畫。馬東石新片不打喪屍，而是加入驅魔元素，專打惡靈。電影由馬東石製作公司Big Punch投資，希望繼《犯罪都巿》大收旺場後，炮製全新驅魔動作片題材，可惜《鐵》片在韓國上映10日，僅得66萬入場人次，距離200萬人次的收支平衡點相距甚遠，只怪導演眼高手低，感覺就似把荷李活恐怖片「炒埋一碟」。

《破墓》掀起跟風熱潮

《鐵拳驅魔》講述邪教力量正在韓國蔓延，警方遇上不可思議案件時，便會求助驅魔界的金牌團隊「神聖夜」，它由強拳殺敵的團隊領導阿寶（馬東石飾）、擁有識別惡魔能力的驅魔師莎朗（徐玄飾），以及輔助驅魔儀式的金官（李大衛飾）組成。在某次驅魔行動中，少女恩秀（鄭知蘇飾）被力量強大的惡靈附身，驅魔團隊在其家中感受到不尋常的邪惡氣息，揭發暗黑勢力企圖主宰世界，決定拼死一戰。

未知是否與《破墓》去年票房大賣有關，今年韓國推出多部同類型驚悚片，包括宋慧喬主演《驅魔黑修女》、動畫《驅魔錄》及馬東石的《鐵拳驅魔》，後者是導演林大熙首部長篇電影，欠缺個人風格，只是向多部經典「致敬」。

「致敬」荷李活恐怖片

身兼製作人的馬東石早前在記者會上承認，新片參考多部恐怖片，戲中情節熟口熟面，例如遭惡魔附身的恩秀，說話時聲音加入重疊效果，身體關節異常扭曲，便跟荷李活經典《驅魔人》大同小異；至於精神科醫生貞媛（景收真飾）帶着胞妹恩秀搬到郊外大宅生活，原來大宅被施咒語，又有地下室召喚惡魔的情節，有關設定跟《詭屋驚凶實錄》及《詭娃安娜貝爾》相似。另外，《鐵拳驅魔》多次利用閉路電視及手機影片構成主觀視角的拍攝手法，明顯是向《午夜靈異錄像》的偽紀錄片形式取經。

莎朗在驅魔過程中，要求附身惡魔說出自己名字，情節跟韓片《黑祭司》及《驅魔黑修女》相似，無論此舉是否源自現實中的驅魔手法，問題在於《鐵拳驅魔》從沒精心設計角色，未有交代莎朗當上驅魔師的前因後果，究竟她的「神力」是否與生俱來？都令角色欠缺說服力。再者馬東石扮演阿寶的角色背景亦單薄，匆匆描述他在孤兒院長大，因兒時好友約瑟夫（黃大鉉飾）被惡魔附身，屠殺孤兒院友，阿寶才加入驅魔行列。

開拍續集恐有難度

由於劇情薄弱，剩下看點就是馬東石的動作戲，他憑《犯罪都巿》系列奠定拳拳到肉、一擊即殺的招牌「鐵拳」形象，片中阿寶並非對付罪犯，而是打倒沒有實體的惡靈，只好透過電腦特效，反而失去真實感；阿寶驅魔時總會戴上手套，也沒解釋手套是否「神物」。女主角徐玄一改乖乖女形象，扮演冷酷驅魔師，勇氣值得稱讚，可惜驅魔演技略為過火，效果難言理想。

《鐵拳驅魔》上映前，曾被視為《犯罪都巿》系列後，馬東石另一「長拍長有」的新品牌，更以網漫形式推出前傳《神聖夜：零》，描述馬東石加入驅魔團隊前的故事。如今新片票房欠佳，恐怕開拍續集有難度。

上映日期：5月8日