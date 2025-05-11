賓艾費力妒忌舊愛搭上湯告魯斯

安娜迪艾瑪絲（左）曾與賓艾費力（右）拍拖接近一年，如今舊愛有了新歡，難怪男方感到不是味兒。

【明報專訊】最近忙於宣傳新片《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible–The Final Reckoning）的62歲湯告魯斯（Tom Cruise），跟37歲「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）自今年情人節起出雙入對，緋聞鬧得熱烘烘，英國《每日郵報》昨日報道，曾在2020年3月至21年1月跟安娜拍拖的《暗算2》男星賓艾費力（Ben Affleck），眼前舊愛有了新歡，自己跟珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）離婚後卻孤苦伶仃，心裏不是味兒，「阿賓充滿妒意」，知情人士如是說。

另據英國《太陽報》報道，湯告魯斯不單迷戀安娜，更認定對方是「荷李活最出色的女演員之一」，急欲與她合作拍戲，組成銀幕情侶。據報阿湯手上有兩部新片《Judy》及《Pressure》尚未有女主角，假如消息屬實，肯定轟動影壇。

《職業特工隊》系列結束後，暫時已知湯告魯斯將會跟愛美莉賓特（Emily Blunt）再度合演《異空戰士》續集，另跟「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）合拍警匪片《The Gauntlet》，以二戰為背景的《Broadsword》則與法國影后瑪麗安歌迪雅（Marion Cotillard）拍檔。