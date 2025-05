黃博成《中年好聲音》首名女冠軍 張與辰屈居亞軍 劉洋奪季軍

next

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3登峯之戰》昨晚於啟德體藝館舉行,大熱黃博擊敗勁敵張與辰登冠軍寶座,張與辰屈居亞軍及獲觀眾最愛好聲音大獎,劉洋奪季軍。最後三強競爭激烈,經過兩輪「必勝快歌」及「必勝慢歌」對決,再加「誰是冠軍」網上投票,黃博獲212分,以3分之差壓倒張與辰,成為《中年好聲音》系列第一名女冠軍,獲10萬元獎金。她全晚表現深得評審張智霖喜愛,公開對她說:「黃博,我愛你!」無綫總經理曾志偉宣布《中年好聲音4》今天開始接受報名。

記者:林蘊兒

攝影:鍾偉茵

《中年好聲音3登峯之戰》昨晚甫開場,7名評審率先登場,除葉蒨文和張智霖,羅志祥、肥媽(Maria Cordero)、張佳添、周國豐和海兒合唱張國榮《第一次》。之後7強參賽者逐一亮相獻唱「必殺歌」,分別是占士丁丁《海闊天空》、趙浚承《我》、陳芷盈《小天使》、劉洋《輸了你贏了世界又如何》、張與辰《One Moment in Time》、李金凱《為你我受冷風吹》、黃博《If I Ain't Got You》,在評審及觀眾最愛好聲音大獎網上投票合計總分中,黃博與張與辰同獲117分數,劉洋獲114分躋身最後3強。張智霖在黃博唱《If I Ain't Got You》給20分滿分,「無話可說,黃博,我愛你!」

黃博老公開心跪地大叫

3強展開兩輪比併「必勝快歌」,劉洋唱《我恨我痴心》以96分領先,黃博與張與辰分別獻唱《站在高崗上》及《大藝術家》,各得95分。張與辰演繹《大藝術家》時,邊唱邊除面罩、毛毛長外套等,肥媽稱兼顧太多;羅志祥認為他太似「表演」,缺少與觀眾分享,感覺中規中矩。「必勝慢歌」環節,黃博唱《沒有你還是愛你》以97分反勝,張與辰演繹《情人》獲95分,劉洋的《Without You》有94分。

最後加入「誰是冠軍」網上投票,黃博總分212奪冠,張與辰獲209分,以1分之差險勝208分的劉洋,成為亞軍,並獲觀眾最愛好聲音大獎和最佳登峯甫士獎。黃博在宣布她勝出時一臉不太相信,她的老公開心跪地大叫,黃博說:「我好想多謝《中年好聲音3》,畀我重新追夢的機會,搵番夢想、自信、堅持同勇氣,多謝每名觀眾、戰友、台前幕後,每名評番。」曾志偉更即場宣布《中年好聲音4》今天接受報名。

羅志祥趁機參觀啟德場館

羅志祥首次來港當歌唱比賽評審,亦是第一次踏入啟德新場館,趁機參觀,覺得很好,期待日後在這裏舉行演唱會。昨日母親節,他已致電母親,稍後再跟對方慶祝。他早前公開媽媽患上阿茲海默症(認知障礙症),透露媽媽近况不錯,每天對她來說都是新的一天,少了很多煩惱,「陪伴者懂得跟照顧者互相達成一個平衡點比較重要」。昨天徐熙媛(大S)離世100天,他說懷念她,永遠在大家心中。

女觀眾樓梯跌倒頭破血流

節目開始前有一名女士不慎在樓梯跌倒,頭部受傷流血,她用手按頭部,兩名救護人員為她包紮,場館工作人員開路,推輪椅送傷者離開。大批粉絲昨日一早抵達場館為支持的參賽者應援,黃博的粉絲大聲叫喊「黃博黃博,首首佳作」,張與辰獲母親及多名親友來港支持。