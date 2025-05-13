林芊妤稱結婚7年有點悶 葛綽瑤想男友似朴寶劍

【明報專訊】林芊妤（Coffee）、強尼和葛綽瑤（Yoyo）昨日擔任婚禮品牌大賞頒獎嘉賓。今年是Coffee和老公翟志榮結婚7周年，Coffee表示沒七年之癢，但跟一個人生活多年難免有點悶，「之前朋友讚我老公靚仔又健碩，問我會否擔心他出軌，但我對了他多年，對他的身形和外貌都不覺特別，正如他的朋友讚我身形好和樣靚一樣，他都沒反應」。Coffee早前在社交平台分享多張性感泳衣照，表示估不到迴響那麼大，可能大家久沒見她性感示人，有人更留言「Coffee返嚟啦」，其實她沒走過，只是為人母後，衣著不太性感。問到會否影性感照？她反問：「我已35歲，大家仍對我有興趣？」

首次穿上婚紗的Yoyo沒憧憬將來的婚禮，但幻想過媽咪幫她著裙褂、蹺着爸爸手步進教堂的畫面。她目前單身，亦沒追求者，擇偶條件要有愛心、孝順和高過她。至於樣貌，她笑言當然希望像韓星李敏鎬和朴寶劍般英俊。

強尼一家旅行慶祝銀婚

強尼和太太結婚25年（銀婚），打算偕13歲兒子一起去旅行慶祝，他笑說：「現在去旅行好難，這裏唔去得，那裏又話有危險，可能明年慶祝才會安全點。」

談到《全民造星VI》99強誕生，身為主持的強尼稱6月才真正比賽，以他所知今屆會拉長一點來做，這對參賽者是好事，有較多時間準備。製作組也表示會花多些時間剪接，令節目更精彩，他說：「以前兩星期做一round，參賽者在14日內排兩隻舞，真的很辛苦，他們接近24小時不眠不休排練。」

記者：柯美