龔嘉欣否認離巢 無留意新劇易角

【明報專訊】龔嘉欣、黎諾懿、賴慰玲、劉穎鏇與吳偉豪昨日以「打工限定」職人造型出席無綫綜藝節目《一日打工限定》記者會，分享體驗不同行業的辛酸。龔嘉欣化身通渠師傅通屎渠，承認好大衝擊，像被人欺騙，表示第一份職業是演員，開心終於嘗試到其他工作，監製最初說安排最有挑戰的職業給她，覺得要做就做最激，怎料真的要落手落腳做，自嘲今次真的「搞屎棍」，「師傅畀支棍我，叫我認真去撩同攪，過程15分鐘，師傅都估唔到我肯做，佢有憐香惜玉搶回來做，覺得自己連通屎渠都做到，沒什麼東西是做不來」。她以儲了一個月的「便便」形容屎渠味道，氣味幾日都揮之不去。

近日有傳她離巢，社交平台工作聯絡轉成「DM」，龔嘉欣否認離巢，「沒特別為意社交平台的事，工作仍有經理人接洽，至於合約年期，也沒有留意。日前才將刻好我名字的視后獎座拿回家，與之前攞的3個獎放在一起影相，覺得好圓滿，可以重新起步，未來想做多些慈善工作」。另有傳她被飛出劇集《璀璨之城》，問是否曾找過她？龔嘉欣猶疑一會說沒留意，過往曾與監製陳維冠合作多次，希望將來有機會再合作，嘗試有挑戰的角色，「攞完視后目前未有拍新劇，反而參與多個綜藝節目，大家話我欠最佳女主持未攞」 。

賴慰玲成揀象拔蚌達人

賴慰玲與黎諾懿分別做魚販和兩餸飯店員，表示敬佩龔嘉欣，換轉他們不會揀對方職業做，因怕污糟。賴慰玲人生第一次劏魚，還去魚市場入貨，現在最拿手揀象拔蚌。黎諾懿稱做兩餸菜看似簡單，其實不易，廚師要想逾50個餸，由早企到晚好辛苦。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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