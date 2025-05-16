【娛樂場】港台電視 中日動畫泰劇放送

【明報專訊】港台電視31於5月起的周末新增泰劇、日本和內地動畫，分別是《姊妹們的犯太歲》、《葬送的芙莉蓮》和《今天開始做明星》，給觀眾更多煲劇選擇。泰劇《姊妹們的犯太歲》以風水命理為主題，講述「水溝油」的3姊妹，因犯太歲而連環發生不幸事件。3人獲大師指點，要化解厄運必須跟足指示，包括同居互相幫助，並完成各自的「任務」才可安全渡過厄運年。泰國爆紅DJ Tonhorm Sakuntala Teinpairoj飾演大家姐道安，多棲發展的她演技了得，2013年曾獲第22屆泰國電影金天鵝獎最佳女配角提名，劇中以浮誇做作的表情演繹充滿「戀愛腦」角色，大師偏偏要她在這一年不可近男色。飾演二家姐道雅的Peak Pattarasaya Kreursuwansiri和細妹道甜的Carissa Springett均是模特兒，樣靚身材正，同劇男演員也是男神級別，包括Golf Anuwat Choocherdratana與新加坡和泰國混血兒李龍世，俊男美女共冶一爐。

《葬送的芙莉蓮》設粵語配音

被譽為「治癒神作」的日本人氣動畫《葬送的芙莉蓮》特設粵語配音版本，不少看過日文版的香港粉絲都表示一定要翻看。講述千年精靈族魔法師芙莉蓮與4伙伴一起結束長達10年的冒險旅程後發生的事，沒有生死概念的芙莉蓮因眼見人類伙伴欣梅爾的死亡，深深觸發她對生離死別的情感而有所頓悟，開啟了學會各種人生課題。當中有不少場景和金句打動人心，在第一集芙莉蓮面對欣梅爾的死亡，她淚崩說：「我明明一直都知道人類的生命很短，卻為什麼從沒有想過去多加了解？」成為動畫的經典台詞。動畫片頭曲《勇者》找來人氣雙人組合YOASOBI獻唱，片尾曲《AnytimeAnywhere》則由歌姬milet主唱。

引發Z世代二次創作

內地動畫《今天開始做明星》改編自同名漫畫，集校園、成長和音樂題材於一身，講述一對孖生姊弟互換身分，親身體驗對方的生活加深了解，二人逐漸在感情和事業上成就對方。家姐是一名當紅歌手，因一次意外而無法上台演出，唯有讓具音樂天賦的弟弟男扮女裝頂替上場，沒想到效果極好，令家姐決定讓細佬暫代自己的演藝事業，她則女扮男裝到校園上學，後來更代弟弟追求他的心儀對象。姊弟在「變裝」過程不時相愛相殺，笑料不斷。《今天開始做明星》以「偶像成長」為主線，主角克服心理關口而重新踏上舞台的勵志經歷，吸引不少為夢想奮鬥的年輕一代，引發他們二次創作的欲望，一度在內地多個熱門的社交平台掀起分享與動畫相關的創作短片熱潮，成為Z世代之間討論度極高的作品。

《姊妹們的犯太歲》逢周六晚8時30、《葬送的芙莉蓮》逢周六深夜12時、《今天開始做明星》逢周日深夜12時 港台電視31播放