鄭秀文王丹妮合唱《壞女孩》致敬梅艷芳

【明報專訊】鄭秀文（Sammi）前晚舉行第5場《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》，穿著一身性感紅色厘士服裝的她與嘉賓王丹妮合唱百變天后梅艷芳經典歌《壞女孩》，王丹妮將其中一句歌詞改成「Sammi太漂亮」，令Sammi笑逐顏開。唱畢，王丹妮興奮向Sammi介紹身上衣服有好多個M字，代表對Sammi的愛。Sammi笑說好有心思，但指差個「i」字，因她叫「阿Mi」不是「阿M」：「我一嚟到即係『M到』！」她感謝王丹妮百忙中抽空任嘉賓，「多謝你一口答應來做嘉賓，仲特登為唱這首歌上堂，好有誠意」。Sammi落台換衫，王丹妮獻唱《理想對象》，表達Sammi在她與所有歌迷心中的心聲，又稱好榮幸任對方演唱會嘉賓，透露全家都是Sammi粉絲，讚偶像好勤力又提攜後輩，這種精神值得他們學習。

被西安歌迷感動到喊

演唱會尾聲，Sammi走近觀眾席唱歌和收禮物，其中一名來自西安的女歌迷特別熱情，吸引了她的注意。該名女歌迷表示買了6場門票，透露已愛了Sammi 27年，以及想與偶像合唱。Sammi表示安全理由不能請她上台，然後將咪遞給她，女歌迷一直用普通話示愛，後來以純正廣東話唱出《終身美麗》，Sammi感動得掩面熱淚盈眶，做口形跟她隔空「合唱」。

娛樂組

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