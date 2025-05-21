周吉佩讚劉洋揮灑自如 李佳：李金凱唱低音好聽

【明報專訊】周吉佩與李佳昨日到旺角出席美容中心開幕，兩人表示早前忙《中年好聲音》的工作，希望《中年3》稍後依傳統舉行演唱會，他們都會參與，跟一眾師弟妹合作表演。問可會贈開騷貼士？周吉佩說：「我們不可以畀什麼貼士，他們都已經很專業，尤其是看到劉洋在決賽當晚揮灑自如，相信愈大的場地愈適合他，開演唱會時也壓不住他的雄風。張雨辰在決賽亦如開個人騷般，服裝很誇張，很期待他在更大的舞台表演。」

周吉佩透露肥媽（Maria Cordero）前日搞了一場飯局慶功，安排《中年好聲音》三屆參賽者聯誼，「我們第1屆跟第3屆好似無咁close，經過這餐飯，我們已經破晒冰，大家還一齊唱歌」。他稱發覺《中年3》冠軍黃博對歌曲執著有想法，稱二人即將有合唱表演，相信會很有火花，「見佢平時好恭敬，但上台的反差很大，相信觀眾喜歡她亦是這一點」。李佳稱一直想跟李金凱合唱，慶功宴上終於有機會，估不到對方唱英文歌和唱低音都好好聽，又指占士丁丁雖然7強止步，已覺得對方好勁，來港幾個月，廣東話講得好好。

周吉佩稱稍後會出新歌，年中出書，繼續以「第三人生演唱會」作主軸概念，洽談開騷事宜，「始終我們《中1》歌手已出道兩年，要走更遠的路，長江後浪推前浪，很快就會有『中4』、『中5』，唔擔心就假」。

記者：林祖傑