姜濤險奪李駿傑熒幕初吻 盧瀚霆搞笑「凌空」飛撲呂爵安

盧瀚霆被「任何人」抱起送到呂爵安（左）懷中，重演《來自星星的你》其中一幕。

【明報專訊】MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）與李駿傑（Jeremy）赴韓國拍攝ViuTV節目《呂濤米Lo Seoul》，前晚一集4子分兩隊玩轉經典韓劇拍攝地點。姜濤與李駿傑坐上離地最高80米的Zipwire空降裴勇俊和崔智友主演《冬季戀歌》的取景地南怡島，到劇集的名場景重演各種經典情節。二人去到海報拍攝地點，模仿男女主角姜俊尚（裴勇俊飾）和鄭惟珍（崔智友飾）相擁畫面，起初由戴眼鏡的李駿傑飾演姜俊尚，姜濤撒嬌說想當男主角，李駿傑配合借出眼鏡，改演女主角；完成海報打卡任務後，他們手牽手散步並踏雙人單車，場面甜蜜。

李駿傑主動索吻 姜濤頻NG

其後到男女主角初吻的場景，姜濤和李駿傑要重演告白親吻一幕，未獻出熒幕初吻的李駿傑笑說：「我無謂嘥係呢啲地方。」姜濤聞言說：「唔好拍。」對戲時，演女主角的李駿傑十分主動，姜濤害羞尷尬笑言：「要少少時間冷靜吓入戲先。」過程中，怕醜的姜濤不停NG，多次重演，最後節目組決定放過二人，宣布收工。

呂爵安與Anson Lo被分派到以童話書《小王子》為主題的小法國村，復刻韓劇《來自星星的你》女主角千頌伊（全智賢飾）凌空飛進男主角都敏俊（金秀賢飾）懷中的接吻場面。為做出凌空飛起效果，製作組特別安排「任何人」出場，將演千頌伊的Anson Lo抱起送到「都敏俊」呂爵安懷中，場面爆笑。

娛樂組