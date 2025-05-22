史嘉麗首執導新片贏5分鐘掌聲 奇雲史柏斯相隔9年亮相康城 領終身成就獎

【明報專訊】伊朗導演約化巴納希（Jafar Panahi）角逐最高榮譽金棕櫚獎的新片《It Was Just an Accident》，前日在第78屆康城影展世界首映，亦是他相隔7年再入圍主競賽單元；「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）處女執導《Eleanor the Great》，入圍「一種關注」單元，首映禮後贏得5分鐘掌聲，她歸功於95歲女主角茱施潔比（June Squibb）；兩屆奧斯卡影后茱迪科士打（Jodie Foster）相隔逾20年再拍法國片《A Private Life》，獲大批荷李活演員撐場；近年性侵官司纏身的《紙牌屋》男星奇雲史柏斯（Kevin Spacey），睽違康城近10年，前日再到當地領終身成就獎，並以「荷李活十君子」之一、《金枝玉葉》編劇杜倫波（Dalton Trumbo）自比。

約化巴納希繼《伊朗三面戲劇人生》後以《It Was Just an Accident》再戰康城，亦是他在伊朗的旅行禁令實施14年並解除後的首部新片，故事講述一名車房東主重遇疑似曾在獄中虐待他的官員，企圖綁架並活埋對方，過程中懷疑是否自己搞錯，想找囚友核實，其間遇到書商、一對準新人及婚禮攝影師，以及一名憤怒工人，他們全都想向施虐者報復，陷入尋找真兇及私了泄憤的道德考量。

巴納希提到伊朗在囚電影人

據報道約化巴納希的新片在伊朗未獲准拍攝，但電影放畢後，現場起立鼓掌8分鐘；約化巴納希致辭時特別提到伊朗仍然在囚的電影人，「我懷疑自己怎能感到快樂，當他們仍在裏面，我又怎會覺得自由？」

今年康城「一種關注」單元有多名導演是演員出身，除了《吸血新世紀》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）及《皇家特工：第一任務》哈里斯狄更遜（Harris Dickinson）之外，《迷失東京》史嘉麗祖安遜處女執導的《Eleanor the Great》由《老嘢時速》95歲女星茱施潔比（June Squibb）擔正，講述90歲長者跟19歲學生的友情，前日在康城首映，史嘉麗在《周六夜現場》編劇丈夫哥連佐斯（Colin Jost）陪同下踏上紅地氈，同場還有茱施潔比及另一女角艾倫基利文（Erin Kellyman）現身。現場觀衆給該片鼓掌超過5分鐘，史嘉麗表示拍攝此片是夢想成真，「拍這樣的獨立電影，沒人會為錢的，大家都是愛這個故事和劇本。此片談及很多事情，有關友情，也有關哀悼與寬恕」，她又大讚茱施潔比「很鼓舞人心」。

茱迪科士打新片首映 群星雲集

近年再次活躍幕前的茱迪科士打，繼2004年的《美麗緣未了》後再次演出法語電影《A Private Life》，由《美麗的刺》雷貝嘉史盧杜斯基（Rebecca Zlotowski）執導，講述一名心理醫生質疑其自殺的病人實為他殺。茱迪的新片吸引不少荷李活台前幕後捧場，包括《復仇勇者》導演伊拿力圖（Alejandro G. Inarritu）、《詭老》男星加爾加西亞般奴（Gael Garcia Bernal）、《粗獷派建築師》金像影帝艾恩布迪（Adrien Brody），以及捲入多宗性醜聞後鮮有露面的《荷里活爛片王》占士法蘭高（James Franco）。觀衆對非競賽片《A Private Life》的反應亦相當熱烈，完場時報以長達8分鐘的掌聲。

另一方面，自2017年起遭超過30名男子指控性侵或不當行為的《美麗有罪》奧斯卡影帝奇雲史柏斯，繼2016年後再訪康城，應世界明天更好基金邀請出席晚會並領取終身成就獎。奇雲雖惹性侵官非卻從未定罪，但先後被《紙牌屋》及《萬惡金錢》等影視作品踢走或刪減所有戲分，近年其幕前演出可說寥寥可數。

奇雲史柏斯致辭時表示，世界明天更好基金會邀他出席晚會已是冒險；他又把基金會決定頒獎給他，跟卻德格拉斯（Kirk Douglas）當年邀請列入黑名單的《金枝玉葉》杜倫波（Dalton Trumbo）為《風雲群英會》撰寫劇本相提並論，「卻德格拉斯冒險一試，後來他說『對我們演員來說，在銀幕上扮演英雄很容易，我們可以與壞人戰鬥，為正義挺身而出，但在現實生活中，選擇並非常常那麼清晰』」。