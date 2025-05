史嘉麗首執導新片贏5分鐘掌聲 奇雲史柏斯相隔9年亮相康城 領終身成就獎

【明報專訊】伊朗導演約化巴納希(Jafar Panahi)角逐最高榮譽金棕櫚獎的新片《It Was Just an Accident》,前日在第78屆康城影展世界首映,亦是他相隔7年再入圍主競賽單元;「黑寡婦」史嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)處女執導《Eleanor the Great》,入圍「一種關注」單元,首映禮後贏得5分鐘掌聲,她歸功於95歲女主角茱施潔比(June Squibb);兩屆奧斯卡影后茱迪科士打(Jodie Foster)相隔逾20年再拍法國片《A Private Life》,獲大批荷李活演員撐場;近年性侵官司纏身的《紙牌屋》男星奇雲史柏斯(Kevin Spacey),睽違康城近10年,前日再到當地領終身成就獎,並以「荷李活十君子」之一、《金枝玉葉》編劇杜倫波(Dalton Trumbo)自比。

約化巴納希繼《伊朗三面戲劇人生》後以《It Was Just an Accident》再戰康城,亦是他在伊朗的旅行禁令實施14年並解除後的首部新片,故事講述一名車房東主重遇疑似曾在獄中虐待他的官員,企圖綁架並活埋對方,過程中懷疑是否自己搞錯,想找囚友核實,其間遇到書商、一對準新人及婚禮攝影師,以及一名憤怒工人,他們全都想向施虐者報復,陷入尋找真兇及私了泄憤的道德考量。

巴納希提到伊朗在囚電影人

據報道約化巴納希的新片在伊朗未獲准拍攝,但電影放畢後,現場起立鼓掌8分鐘;約化巴納希致辭時特別提到伊朗仍然在囚的電影人,「我懷疑自己怎能感到快樂,當他們仍在裏面,我又怎會覺得自由?」

今年康城「一種關注」單元有多名導演是演員出身,除了《吸血新世紀》姬絲汀史超域(Kristen Stewart)及《皇家特工:第一任務》哈里斯狄更遜(Harris Dickinson)之外,《迷失東京》史嘉麗祖安遜處女執導的《Eleanor the Great》由《老嘢時速》95歲女星茱施潔比(June Squibb)擔正,講述90歲長者跟19歲學生的友情,前日在康城首映,史嘉麗在《周六夜現場》編劇丈夫哥連佐斯(Colin Jost)陪同下踏上紅地氈,同場還有茱施潔比及另一女角艾倫基利文(Erin Kellyman)現身。現場觀衆給該片鼓掌超過5分鐘,史嘉麗表示拍攝此片是夢想成真,「拍這樣的獨立電影,沒人會為錢的,大家都是愛這個故事和劇本。此片談及很多事情,有關友情,也有關哀悼與寬恕」,她又大讚茱施潔比「很鼓舞人心」。

茱迪科士打新片首映 群星雲集

近年再次活躍幕前的茱迪科士打,繼2004年的《美麗緣未了》後再次演出法語電影《A Private Life》,由《美麗的刺》雷貝嘉史盧杜斯基(Rebecca Zlotowski)執導,講述一名心理醫生質疑其自殺的病人實為他殺。茱迪的新片吸引不少荷李活台前幕後捧場,包括《復仇勇者》導演伊拿力圖(Alejandro G. Inarritu)、《詭老》男星加爾加西亞般奴(Gael Garcia Bernal)、《粗獷派建築師》金像影帝艾恩布迪(Adrien Brody),以及捲入多宗性醜聞後鮮有露面的《荷里活爛片王》占士法蘭高(James Franco)。觀衆對非競賽片《A Private Life》的反應亦相當熱烈,完場時報以長達8分鐘的掌聲。

另一方面,自2017年起遭超過30名男子指控性侵或不當行為的《美麗有罪》奧斯卡影帝奇雲史柏斯,繼2016年後再訪康城,應世界明天更好基金邀請出席晚會並領取終身成就獎。奇雲雖惹性侵官非卻從未定罪,但先後被《紙牌屋》及《萬惡金錢》等影視作品踢走或刪減所有戲分,近年其幕前演出可說寥寥可數。

奇雲史柏斯致辭時表示,世界明天更好基金會邀他出席晚會已是冒險;他又把基金會決定頒獎給他,跟卻德格拉斯(Kirk Douglas)當年邀請列入黑名單的《金枝玉葉》杜倫波(Dalton Trumbo)為《風雲群英會》撰寫劇本相提並論,「卻德格拉斯冒險一試,後來他說『對我們演員來說,在銀幕上扮演英雄很容易,我們可以與壞人戰鬥,為正義挺身而出,但在現實生活中,選擇並非常常那麼清晰』」。