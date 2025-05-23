陳凱琳紐約見湯告魯斯傾偈合照 留港湊仔 鄭嘉穎勁妒忌

【明報專訊】2013年香港小姐冠軍陳凱琳近年轉型做KOL取得好成績，吸金力強，有指收入達8位數字，被外界稱為「人生勝利組」。近日她再「成就解鎖」，赴紐約出席電影《職業特工隊：最終清算》（Mission：Impossible–The Final Reckoning）宣傳活動，跟男主角湯告魯斯（Tom Cruise）見面和合照，開心表示完成一個不可能的任務，除大讚湯告魯斯是不可思議的演員，還爆老公鄭嘉穎要留港照顧3子未能同行，非常妒忌。

有「靚佬湯」之稱的湯告魯斯近日為主演電影《職業特工隊：最終清算》展開世界巡迴宣傳，已經去到第5站，亦是規模最大及最墟冚的一站──紐約。繼鄭裕玲上周獲安排成為香港唯一可以赴倫敦獨家訪問湯告魯斯的香港主持後，身為香港人氣KOL的陳凱琳（Grace）亦獲邀出席在紐約舉行的盛大宣傳活動。

悉心打扮性感亮相

陳凱琳昨日開心在社交平台上載與湯告魯斯的合照，還有二人對話的短片，見湯告魯斯面帶笑容聽她說話，並點頭回應。陳凱琳悉心打扮，穿著低胸性感長裙，她寫道︰「『湯告魯斯先生，有件事我想告訴你……』我叫Grace，我飛行了16個小時從香港到紐約，帶着自己的『不可能的任務』，有機會親自見到你，跟你握手，告訴這名不可思議的演員，你對我來說意味着什麼。我衷心感謝你展開所有巡迴宣傳活動，讓我們有機會與你面對面見面，我等不及要看這部電影了！」

飛紐約前守口如瓶

陳凱琳透露雖花32小時來回香港及紐約，但可跟湯告魯斯見面，感到非常值得，驚歎能近距離接觸湯告魯斯，當日更是對方上台前最後一個有機會跟他合照的人。她稱飛往紐約之前，一直守口如瓶不敢向任何人透露行程，因為連她都不相信真的可以跟湯告魯斯見面，還大爆老公鄭嘉穎為此十分妒忌，對方要留港照顧3子，隔空冧丈夫：「感謝你在我離開期間照顧孩子。」另外，她在限時動態貼出短片，見湯告魯斯前在酒店房素顏，以浴巾包裹身體，鏡頭一轉便化好妝，換上長裙和戴頭飾出發到宣傳活動。

娛樂組