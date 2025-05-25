林盛斌承諾介紹筍盤給大女 麥秋成盼18區開食店

【明報專訊】迪士尼真人版電影《史迪仔》昨日於主題樂園舉行首映禮，林盛斌（Bob）、麥秋成與湯怡、錢嘉樂與湯盈盈、周家蔚及姚樂怡等帶同子女到場觀賞；其他嘉賓還有江嘉敏、周家怡等，眾人開心跟史迪仔人偶擁抱合照，盡顯童心。林盛斌大女林霏兒早前跟男友分手，她稱是性格不合沒特別傷心。面對網民負評不計較，保持快樂心態。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Bob與太太及子女一家六口出席。17歲大女林霏兒（霏霏）早前宣布跟男友分手，指失戀沒影響心情，「和男友分手沒特別傷心，我看得很開，只是性格不合，仍是朋友。爸爸沒說太多，他給我一個擁抱當慰問已很足夠」。有網民留言較尖酸刻薄，霏霏表示不計較，沒太大感覺，反而多謝網民關心和留意，自知能夠保持快樂心態便足夠。Bob稱女兒準備升讀中六，要專心學業，不心急認識新男友，笑言自己是開放爸爸，「女兒拍拖，我沒所謂，最緊要認識正常和正經的朋友仔，如果有筍盤會介紹給女兒」。Bob太太表示一早教子女安全性知識，相信女兒會懂得好好保護自己。

湯怡與丈夫麥秋成及女兒麥紫蕎（麥QQ）穿家庭服現身，湯怡說：「麥QQ快將4歲，最愛跟我一樣打扮，她比較黐我，睡醒起身會大叫媽咪，找不到便喊，似足我小時候」。最近母女拍短片放上網，湯怡承認吸引到客戶斟女兒拍廣告，雖女兒性格慢熱，但熱身後變得古靈精怪。她稍後返內地拍網劇，相信女兒會慢慢明白，逐步習慣媽咪出外工作。

湯怡女兒獲廣告商青睞

麥秋成約滿無綫後主力搞生意，繼湯怡在荃灣開烘焙店後，最近夫婦夾份在沙田開設蛋糕及甜品店，拉麵店7月在北角開張。他不認同市道麻麻，故大膽投資做食肆生意，「每人每日都要吃東西，盡力做好，想全港18區都有自己的食店」。

江嘉敏帶兩名妹妹一齊看戲，自爆小時候愛扮白雪公主。單身的她早前傳與任職醫生的男士過從甚密，何時帶另一半出席活動？她甜笑說：「感情事順其自然，媽咪沒催婚。（傳被醫生追求？）身邊有幾個追求者，自己不心急拍拖。不過今（昨）日見好多一家人來捧場，有些感觸。」她近日勤練跆拳道又學泰拳，「目標想練出人魚線，已買很多露腰衫和短褲留夏天著」。她離巢無綫後自由身發展，完成HOY TV節目接了新廣告，有望稍後拍劇。

江嘉敏稱有幾個追求者

周家怡單身多年未遇到緣分，暫未有發展對象，「朋友落力介紹男士給我認識，自問要求簡單，即使未出現心儀的人，現在生活也過得很開心」。她稍後拍新劇，透露再演媽咪角色。

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