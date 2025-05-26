鄭秀文大愛「五臟六腑」裙 衛蘭自爆受感染健身喼弗

【明報專訊】鄭秀文（Sammi）前晚演出第7場澳門演唱會，穿上著名時裝設計師Tomas Chan為她度身訂做的「五臟六腑血管流淚裙」，她說：「條裙用了好多人手去縫製，上面包含五臟六腑，有胸、胃、子宮和腎。設計師寓意傷心到五臟六腑都識得流眼淚，我特別鍾意這條裙，好靚。」之後她介紹嘉賓衛蘭，以「好唱得」形容對方，二人手拖手合唱《親密關係》。衛蘭大讚鄭秀文每晚歌衫都好靚，鄭秀文風騷回應：「我真係好靚嘛，人靚就著咩都靚！」衛蘭感謝鄭秀文的鼓勵和給予信心，自爆受對方影響去健身，「好多年前她鼓勵我去喼弗，我真的好努力健身。好多謝你，Sammi團火好感染到大家」。鄭秀文透露由衛蘭出道開始看着她成長，到在樂壇成績理想，還去不同地方演出，替她高興，二人有共同信仰，所以特別投契。

鄭秀文唱完《唯獨你是不可取替》後說：「人生裏面，我們都有屬於自己的故事，在一段關係入面，都有當中的苦和甜。我覺得人生經歷過什麼事都不重要，最重要是經歷過後體會到什麼，回頭望發現是一場好美麗的祝福，所有事都變得更加好。」說罷丈夫許志安隨即升上台，用鋼琴彈奏《世紀末煙花》，鄭秀文叫了一聲「安仔」並說：「我想講，我好幸福，多謝你們！」許志安甜笑點頭然後跟老婆合唱，場面溫馨。

娛樂組

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