【開箱】《搶劫案1992》洛杉磯暴動趁火打劫

【明報專訊】《天使密報》艾利奧羅文（Ariel Vromen）自編自導動作片《搶劫案1992》（1992），由《狂野時速》泰列斯吉遜（Tyrese Gibson）與《悍戰太平洋2：起義時空》史葛伊士活（Scott Eastwood）合演，去年8月在美國開畫，票房僅收290萬美元（約2262萬港元），最近移師影視串流平台Netflix上架，卻連續多日佔據香港電影收視榜首，莫非本地觀眾對1992年洛杉磯暴動期間發生的千萬美元劫案特別感興趣？

劫工廠加父子情仇

曾演經典黑幫片《盜亦有道》的美國男星雷利奧塔（Ray Liotta），2022年在多明尼加拍戲期間離世，享年67歲，《搶劫案1992》成為他的遺作之一。《搶》片以1992年洛杉磯暴動為背景，黑人司機Rodney King在眾目睽睽下遭白人警察圍毆至重傷，當地法院卻判警員無罪，事件觸發黑人上街抗議，最後演變成暴力衝突，導致60多人死亡、數以千計受傷。

《搶劫案1992》透過新聞報道畫面，交代這宗震驚美國甚至全球的暴動發生期間，犯罪家族成員包括「賊阿爸」Lowell（雷利奧塔飾）、兩名兒子Riggin（史葛伊士活飾）及Dennis（戴倫阿諾飾）正策劃一宗保險箱劫案，目標是重金屬工廠內收藏400多公斤、價值1000萬美元（約7800萬港元）的白金條。他們打算趁火打劫，結果意外頻生，例如Riggin駕駛起重車不慎撞斷拍檔大腿，令他內疚不已；維修工人Mercer（泰列斯吉遜飾）原本打算偕兒子Antoine到工廠避難，結果遇上Riggin等人得手離去，Mercer中槍受傷，Antoine束手就擒，父子倆如何逃出生天？

此片分為兩條主線，以打劫工廠為經，父子情仇為緯，前者拍得粗枝大葉，盜竊過程予取予攜，難言緊張刺激，反而後者着墨更深，戲中兩對父子的關係都很差勁，Riggin早有背叛Lowell之心，最後兩人互相駁火，藉以帶出惡有惡報的道理；生於貧民窟的Mercer曾經誤入歧途，出獄後打算改邪歸正，加上經歷「妻離」，更加不欲「子散」，因此才對Antoine管教甚嚴，結果適得其反，彼此關係愈趨繃緊，直至劫案發生，Antoine終被Mercer拼死相救的真情打動，父子冰釋前嫌。

泰列斯吉遜伙史葛伊士活主演

爛番茄網站綜合43篇影評文章，《搶劫案1992》得分65%成績只屬一般。不過，娛樂新聞網站FandomWire影評人Ricky Valero認為此片是泰列斯吉遜從影以來最佳演出，則是相當中肯，相比《狂野時速》系列扮演「下把」角色，總是在雲狄素（Vin Diesel）等主角面前插科打諢，《搶》片的單親爸爸無疑更有發揮，例如其中一幕講述父子駕車往工廠期間，遭警方截停問話，泰列斯忍氣吞聲，眼見兒子被白人警察挑釁，借故施行暴力，他的眼神充滿憐惜又無奈，令人慘不忍睹。

史葛伊士活是兩屆金像導演奇連伊士活（Clint Eastwood）之子，這名星二代入行接近20年，曾跟泰列斯吉遜合演《狂野時速8》，在《搶劫案1992》扮演劫匪Riggin，受到劇本薄弱所限，就連他跟父親Lowell何以反目亦欠交代，片尾他跟Antoine聯手對付同黨更是離奇，令人覺得他死不足惜。如果觀眾對洛杉磯暴動的前因後果想有更深入了解，Netflix同時收錄《誓血五人組》黑人導演史派克李（Spike Lee）的舊作《羅德尼‧金》，全片不過52分鐘，透過《死神來了》男星羅渣史密夫（Roger Guenveur Smith）的舞台獨腳戲，細訴Rodney King生平事迹，內容笑中帶淚，令人動容。