完成白內障手術 夏韶聲8月紅館個唱暫開兩場

【明報專訊】香港樂壇搖滾教父夏韶聲（Danny Summer）昨日到尖沙嘴出席《LAST SUMMER CONCERT》發布會，宣布8月2日及3日假紅館舉行一連兩場演唱會，Danny特別帶來珍貴結他，是其日籍結他師父竹田和夫送贈，還有師公（美國音樂人B.B. King）的簽名，全球只得一支。陳淑蘭擔任活動司儀，好友鄭子誠到場支持。

戴上黑超的Danny稱不是囂張，是為了保護眼睛，因一個月前雙眼接受白內障手術，他說：「現在右眼視力恢復清晰，左眼仍然有點模糊，不過相信8月開騷時，對眼應該無問題。」他稱第四度踏紅館舞台，紅磡區對他意義重大，他說：「2000年第一次在紅館開個唱，而且我在紅磡出世和成長，睇住紅館興建，我好想帶父母睇我紅館演唱會，不過未開騷，他們已經離世。」

談到演唱會以「LAST」為主題，是否告別騷？他說：「少少告別啦，不過我會舉行巡迴演唱會，會去內地、美加等地，其實好多人聽過我的音樂，但未見過我真人，我亦未正式開過美加演唱會，希望今次帶我的音樂去更多地方，我不只有經典歌《空櫈》、《結他低泣時》，仲出了新歌，如巡唱傾得成，相信要花兩年時間去做，我體力無問題，可以應付到。」

邀圈中朋友任嘉賓

Danny笑稱個唱門票未公開發售，已有歌迷追問加場事宜，但會否加場要視乎反應。會否邀請嘉賓？他稱會嘗試請圈中朋友，但知道很多藝人朋友都忙於開騷，難以夾期，好友古天樂也忙於拍戲，「住外地的家姐、大女、孫仔、孫女沒有假期，孫仔孫女知道不能來捧場都流眼淚，期待做美加巡唱，他們可以來欣賞，我的二女會到紅館支持我」。

記者：鍾一虹