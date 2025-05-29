吳雨霏計劃復出 稱多公司招手 連詩雅呻養女開支大 暫不追B

【明報專訊】吳雨霏、連詩雅、張馳豪與馬天佑昨日出席珠寶首飾品牌活動。吳雨霏日前任鄭秀文澳門演唱會嘉賓後被催復出，承認最近每天都有人問她何時復出，但3子女還小，要花很多時間照顧，復出大前提要配合到，「我喜歡湊仔，凡事親力親為，但又不想失去自己，有不同聲音叫我復出下，有去想和計劃」。她透露近年有不同單位接觸，要看合作模式是否適合，亦有唱片公司接洽，要求條件要自由度高，始終有家庭，不同以前單身可搏殺，亦想過以獨立歌手身分出歌，不過什麼都要自己處理和安排怕辛苦。老公是否支持復出？她說：「我開心和兼顧到就得。」

吳稱與楊愛瑾私下沒飯敘

吳雨霏表示仍享受在舞台上唱歌感覺，表示任鄭秀文嘉賓，若不是失聲會更完美。她與楊愛瑾早前以Cookies身分任鄧麗欣演唱會嘉賓，是否已破冰？吳雨霏未有正面回答，只說：「我們台前台後都有傾偈，私底下沒一齊吃飯，見到會打招呼和大方傾偈。（誰先打招呼？）邊個先打招呼都無所謂，個騷好有意義，難得7個Cookies成員齊集。」

Cookies會否舉行周年演唱？吳雨霏說：「好難，今次Stephy（鄧麗欣）可集齊7人已好勁，對大家是很好的回憶。」她承認見過鄧麗欣圈外男友幾次，「他們幾好幾襯，我常問Stephy幾時結婚，她都不理我，有自己想法，不再追問」。Stephy男友被指似「翻版Rain」，她說：「不似，但高大。」

連詩雅努力掙女兒學費

連詩雅相隔4年將於6月出新歌，解釋因新冠疫情，之後又結婚生小孩，延至現在出歌。新歌是否寫給女兒？她說：「有想過寫首歌給囡囡，但這首不是，是講我人生和成長，踏入人生另一個階段，來個中段總結。」連詩雅稱將來多添一個BB才考慮寫歌給小朋友，不過暫未有再生計劃，因養一個小孩花費很大，現在女兒10個月大已上playgroup，又學游泳和BB健身班，老公陳家樂還想女兒學音樂，現在各自努力工作掙女兒的讀書經費。陳家樂在網上節目《巴打圍爐》自爆追女仔百發百中，連詩雅說有睇，解釋老公意思是覺得有發展才出擊。是否他主動追求？她稱大家好投契，自然走在一起。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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