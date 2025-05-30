韓國MAMA相隔7年重臨香港 11月啟德主場館連開兩場 歌迷期望BTS壓軸演出

【明報專訊】繼韓國女團Blackpink宣布明年1月在啟德體育園主場館舉行兩場演唱會後，昨日輪到韓國有線頻道Mnet主辦MAMA音樂頒獎禮（簡稱MAMA）搶先今年11月28及29日在同一場館開騷。事實上，MAMA自2012至18年間，連續7年在港舉行，其後移師日本及美國等地頒獎，相隔7年重臨香港，歌迷期望下月全員退伍的男團防彈少年團（BTS）將會擔任壓軸表演嘉賓。

文：蘇珮欣

前稱「Mnet影像音樂大獎」的MAMA在1999年首度舉辦，先後到過澳門、香港、新加坡及越南等地頒獎，去年更衝出亞洲，選在美國洛杉磯杜比劇院舉行。韓國有線頻道Mnet母公司CJ ENM昨日宣布，為慶祝Mnet成立30周年，再次回流香港舉辦MAMA，定於11月28及29日在可容納5萬人的啟德體育園主場館舉行兩場盛大頒獎禮。

10萬歌迷參與盛事

自2018年最後一次在港舉行MAMA，相隔7年終於重返「盛事之都」，選址由亞洲國際博覽館改為新落成的啟德主場館，兩場頒獎禮合共10萬歌迷參與，勢必掀起追星熱潮，有望為香港帶來大批旅客，刺激旅遊業並提高經濟收益。

MAMA每年頒獎禮均會邀請大批人氣韓團及歌手參與，創造不少經典場面，例如去年男團BigBang隊長G-Dragon相隔9年再次踏足MAMA舞台，更與隊友太陽及大聲合唱新歌《Home Sweet Home》，加上BigBang經典作品如《Bang Bang Bang》及《Fantastic Baby》，掀起頒獎禮高潮；憑《背著善宰跑》人氣急升的邊佑錫亦以劇中飾演樂隊Eclipse主音「柳善宰」身分獻唱；女團Blackpink成員Rose與美國男歌手Bruno Mars更是首次同台合唱熱爆全球歌曲《APT.》等。

周潤發頒獎最經典

今年MAMA的演出陣容，估計最快等到10月公布，不少網民猜測防彈少年團（BTS）有望成為壓軸表演嘉賓。事緣BTS成員RM、V、柾國、Jimin及Suga將於下月陸續退役，加上早前退伍的Jin與J-Hope，7子有望重返MAMA舞台，喚起歌迷集體回憶。

MAMA在港舉行期間，曾邀請多名重量級本地藝人擔任頒獎嘉賓，包括2014年的劉德華，然後輪到周潤發及黎明，每次都會掀起熱話，令人期待今年嘉賓屬誰。另一方面，不少香港藝人亦曾獲頒MAMA獎項，例如方大同2008年奪得亞洲新人獎，男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）2021年也獲同一獎項；容祖兒2012年成為TVB's Choice得主，至於郭富城、陳奕迅、莫文蔚及鄧紫棋（G.E.M）分別於2013、14、17及20年獲頒最佳亞洲藝人獎，今年輪到哪位樂壇天王天后為港增光？