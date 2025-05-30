古天樂壓軸登場撐林峯 合唱掀高潮 張馨月帶女兒捧場 去廁所避睇辣身舞

【明報專訊】林峯一連7場紅館《GO WITH THE FLOW演唱會》前晚圓滿結束，太太張馨月帶同女兒Luna捧場，還有老闆古天樂（古仔）壓軸擔任嘉賓，以未來戰士造型出場掀起高潮，兩人合唱《今期流行》，古仔又向林峯單膝跪地，稱電影《尋秦記》不再是都市傳說，將於元旦上映。對於佘詩曼拍攝報新聞的短片被投訴，林峯指無聊，之後會做巡唱及準備拍《九龍城寨2》。

記者：柯美

攝影：劉永銳

前晚林峯紅館演唱會尾場，太太張馨月帶同女兒Luna現身捧場，母女均戴上口罩，4歲Luna面對鏡頭表現淡定。演唱會開場時，張馨月細心為Luna戴上保護耳罩。Luna看足全場十分興奮，不停揮動熒光棒，身體隨音樂搖擺。有家人在場，林峯特別開心，不時望向她們，鳴謝時更公開多謝老婆，又與女兒打招呼，溫柔說「Hello，Luna」。

林峯大嗌：我得咗啦

古仔以壓軸表演嘉賓驚喜亮相，一身未來戰士造型單膝跪地，攞出cool爆甫士升上舞台，與林峯握手並相擁，先合唱經典劇《尋秦記》主題曲《天命最高》，之後古仔再唱首本名曲《今期流行》，林峯興奮起舞，古仔也做招牌動作，令全場觀眾high爆站起身一齊跳，掀起全晚高潮。林峯與古仔共舞後開心大嗌：「我得咗啦，yes！多謝老闆。」

古仔「項少龍」上身向林峯單膝下跪說：「大王，唔好意思，來遲了，因我坐的時光機去了100年後，現在終於回來找到你。」古仔好奇問「大王」何解變成這身打扮，頭髮變了顏色？林峯解釋剃了鬚已融入現代社會，頭髮變色因要潮，「我現在改埋名不是叫嬴政，叫林峯」。古仔笑稱好彩不是叫「淋病」。林峯稱最近有很多人問電影《尋秦記》的都市傳說，項少龍何時在大銀幕出現？古仔稱電影將於元旦上映。林峯即叫觀眾到時入戲院支持。

古仔宣布《尋秦記》元旦上映

古仔表示這幾天聽到很多關於林峯演唱會一些傳聞，包括東方昇都學椅子舞。林峯笑說：「唔係事實唔回應。」另一傳聞是演唱會只見到林峯背部居多。林峯忍不住笑稱開四面台，總有一面台對住背部。說罷古天樂拖着林峯走勻舞台四面，企定讓觀眾影相。林峯說：「今（前）晚不單止我圓夢，樂隊和舞蹈員得知唱《今期流行》，排練時開心到癲咗，多謝古生完成那麼多人的夢想。」林峯到後台更衣，古仔獻唱《男朋友》，全場觀眾大合唱。最後林峯一輪勁歌熱舞，氣氛高漲下結束演唱會，同時宣布舉行世界巡迴演唱會。

9月展開世界巡迴演唱會

林峯騷後跟古仔及周秀娜等開香檳慶祝。他表示今次一連7場演唱會是新挑戰，證明體力能支持，希望開第7次紅館演唱會時再向高難度挑戰。他感謝老闆古仔愛惜，唱足3首歌，以及周秀娜支持，跳足7場。他表示巡唱9月展開，為期3個月，先到內地多個城市，之後再去其他國家，家人未必會隨行，因女兒要返學，上海站就沒問題。女兒在台下看得興奮？他說：「她有我的基因，聽到拍子會跳舞，她識唱《愛在記憶中找你》，會在家中唱，順便學廣東話。」他稱與周秀娜跳辣身舞時，與太太夾好帶女兒去廁所，「太太不介意我跳辣身舞，明白我是專業歌手和演員」。

不知徐子珊身在何方

佘詩曼（阿佘）化身「Man姐」在間場時報新聞，被指太逼真有誤導之嫌？他說：「投訴太無聊，阿佘報新聞你信唔信？」談到其椅子舞成為網民挑戰目標，林峯建議模仿前要先熱身，「我在澳門演唱會已跳過，一隻舞要有特色，現在成功了」。鍾嘉欣任嘉賓勾起觀眾對《溏心風暴》的集體回憶？他說︰「她是好妹妹，從前合作時她很易哭，是個很感性的演員。很開心10幾年後再見面，她完全沒變。」對於不少網民呼喚徐子珊，曾傳尾場表演嘉賓是對方？他說︰「徐子珊是失蹤人口，我們沒聯絡，也不知她身在何方。」他表示最後一晚跳唱時不小心跣一跣，證明自己的平衡力不錯，已準備好拍《九龍城寨2》。伍允龍攜新女友李蔓瑩捧場？林峯表示︰「一早知他拍拖，直至當晚才首次見其女方，替他高興，祝福他。」

周秀娜難忘紅館度生日

周秀娜表示騷前練習了一個月，「第一次做四面台，要兼顧四面觀眾，緊張到腦海一片空白，方向錯亂，舞姿生硬似木頭。我每晚也翻看演出片段，看看有什麼不足，加以改進和調整，身穿的裙子也改短了一點。（辣身舞點到即止？）沒有，他很大方，叫我亂摸。他很大隻，我從後箍住他，一雙手也箍不到」。周秀娜40歲生日在紅館度過，稱很難忘，沒想到會踏上紅館演出，「農曆新年時，林峯叫我上台唱歌，我拒絕，說伴舞還可以。以為大家講笑，沒料到會成真。原本23日開騷，為了給我驚喜提早一天舉行，讓我過了一個難忘生日。（繼續在林峯巡唱伴舞？）我很想，但有電影在身，應沒時間」。

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