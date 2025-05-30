鍾嘉欣祝福舊愛伍允龍有新戀情 與女兒拍廣告圓夢

【明報專訊】鍾嘉欣昨日與導演卓亦謙出席銀行廣告首播禮。鍾嘉欣聽聞舊愛伍允龍承認戀情，但未見過對方的女友李蔓瑩。有說李蔓瑩有點似她？鍾嘉欣說：「是嗎？我是最多人似的女藝人，每年候選港姐總有個似我，鄭丹瑞也說女兒似我，還有Yumi（鍾柔美）！（伍允龍鍾情你這類型？）不敢評論，也不懂評論，總之送上祝福。做藝人不容易，會被很多人關注，給他們多些自由空間。」

盼與林峯合作拍電影

鍾嘉欣日前為林峯演唱會任嘉賓，勾起大家對《溏心風暴》回憶，她跟林峯相隔10多年，重聚感到開心，但對方忙個唱，她又要趕回加拿大湊仔，未有機會約食飯，「年紀大了，在這世代很珍惜友誼，見面時大家健康便感恩。（有否跟林峯洽談合作？）希望，因為我們合唱後，見網上翻出《溏心風暴》片段，原來我們以前真的很襯，都幾爆！當年拍劇不覺得，人大了，現在回顧，發現大家都是靚仔靚女，現在已是以前雙倍歲數，再拍『沒有常在心的日子』電影版也不錯，是老版、皺皮版！」

鍾嘉欣透露7月再回港，並到惠州舉行個唱。在林峯演唱會表明想進軍紅館？她表示紅館舞台是每個歌手的夢想，希望有天成事；笑言可以開始計劃，因從7月開始至明年5月，會陸續推出4首歌，到時已累積40首歌，夠歌開騷有餘。是否要先問准老公？她指老公經常說「Happy wife、Happy Life」，很支持她。

期待母女檔為動畫配音

鍾嘉欣與8歲大女梁愛晨（Kelly）母女檔拍銀行廣告，她開心說夢想成真，一直恨拍銀行廣告，又可記錄女兒這年紀的狀况，好有紀念價值，「我請大女一齊拍廣告，她感興趣，但她講廣東話有少少鬼妹仔音，在我指導下，她寫低拼音躲在房背稿，雖然條片最後用配音，但我非常安慰，她年紀小小，比我初入行時更醒目。拍廣告兩日，女兒笑到面部肌肉僵硬，我鼓勵她捱落去，之後她翻看廣告片感沾沾自喜，老公說為她感驕傲」。她稱大女終於知媽咪工作辛苦，明白要努力才有成就。她期待未來再跟女兒接幕前工作，希望有機會為動畫配音。閨密王君馨誕下女兒，鍾嘉欣稱早已知道，希望上飛機前抽空探望。

記者：鍾一虹