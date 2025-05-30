醫美老公術後受頑痛折磨 衛詩雅悉心照顧陪渡難關

【明報專訊】衛詩雅與醫美醫生周祉安今年2月拉埋天窗，婚後表現恩愛，衛詩雅4月奪金像獎影后時，台下的周祉安感動得哭成淚。周祉安前日在社交平台撰長文表示「是醫生也是病人」，透露兩年前因意外引致的肌肉症狀，在醫院接受入侵性醫療程序時，不幸出現問題，術後有新的位置非常痛楚，範圍不少，當時的專科醫生或忽略了問題的嚴重，認為是療程後正常的疼痛。他相信和尊重醫生的專業判斷，一直服用止痛藥及觀察情况，後來愈來愈不對勁，接受磁力共振掃描（MRI）進一步檢查，才知道痛楚是手術後引致的「感染併發症」並擴散至其他位置。

醫生稱最嚴重或有生命危險

周祉安稱感染和炎症因拖延較長才接受抗生素注射治療處理，加上長時間發炎引致神經末梢非常敏感，需要長時間康復，透露那時候每天在不同程度的疼痛中工作和生活，情况反覆，當痛楚比較嚴重時，連走路和坐下也有困擾，生活被打亂，加上不時出入醫院診所做檢查，身心疲累，感到氣餒和挫敗。他說回想算幸運，傳染病科醫生稱假若當時引致的細菌比較惡性，感染或會更嚴重，更甚可能有性命危險；現在換一個角度，會對自己說是「不幸中之大幸」。

周祉安感激愛妻衛詩雅一直在身邊，沒怨言給予支持和疏導情緒，「幸運身邊有一名愛護我的太太，無時無刻沒怨言地支持我，當我感到徬徨無助或失去信心時，很有耐心疏導我的情緒。就算工作再忙，亦花很多時間陪伴我，不厭其煩鼓勵與我一起分擔面對。大部分覆診檢查她都堅持要陪我一起去，其中有次需要入院，太太（當時未婚妻）前一夜已沒睡照顧我，之後一早陪我入院，她下午和晚上還要工作，完成工作後還趕來醫院一直陪我到深夜。當時看她坐在醫院沙發上休息，這畫面尤其深刻，我能擁有這樣的親人真是『三生有幸』，無疑她是我生命中的支柱，感覺窩心和對她感激」。

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