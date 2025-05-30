邱傲然執導女團VIVA新歌MV獲封「暖男」

【明報專訊】MIRROR成員邱傲然（Tiger）執導女團VIVA成軍一周年團歌《不夠浪漫的我們》MV，透露有日收到經理人黃慧君（花姐）致電說VIVA想找他拍MV，即舉腳贊成，未試過執導MV，覺得好玩，應該頗高挑戰，是難得的學習機會，同時感到好榮幸，因為這首歌對VIVA意義重大，沒想到她們找他拍MV。

李晞彤不適沙灘暈倒

邱傲然稱MV以啦啦隊為主題，因看過VIVA在《903 AllStar籃球賽》的啦啦隊演出很吸睛，是讓大眾認識她們的重要時刻，VIVA成軍一周年，想放一些她們發生過的真實情節，令她們覺得MV更有意義和分量。拍攝期間，成員李晞彤（Carina）因食物中毒不適，在烈日下的沙灘場景暈倒。邱傲然一度擔心進度：「當時心想死火，知道她前幾天已不舒服，偏偏當日拍沙灘場口，烈日當空真的好難捱，她超級犀利，下午回室內景已『復活』，表現專業。」VIVA讚邱傲然是 「暖男導演」，邱傲然笑言想不起做了什麼特別暖心的事，讚VIVA好率真，吵吵鬧鬧氣氛愉快，非常配合和有禮貌，合作過程很開心。

問到將來會否為MIRROR隊友或其他歌手執導MV？邱傲然說如果有人找他當然舉腳贊成，這份信任很難得，導演工作很有滿足感，有機會想繼續做，並在不斷實踐中學習，多留意別人拍攝手法，吸收靈感，也會主動請教前輩，精進導演技巧。

娛樂組

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