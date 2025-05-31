林夏薇遭入稟呈請破產 8．26聆訊 發聲明稱不涉相關債務 堅決抗辯維護聲譽

【明報專訊】林夏薇日前遭一間公司入稟高院呈請破產，法庭將案件排期到8月26日聆訊。債權人為Jadespring Limited，公司地址顯示為山頂柯士甸山道8號，地址恰恰是在林夏薇與任職金融界的丈夫莫贊生所住的山頂獨立屋地段其中一屋。林夏薇昨日回覆本報時表示莫名其妙，亦無收到任何通知。

記者：楊志權、余卓祈

林夏薇昨日回覆《明報》時表示：「我老公Jason（莫贊生）租住間屋嘅公司有官司，正在上訴中，所以我都莫名其妙，𠵱家交畀律師處理中，我亦都無收到任何通知。」

林稱無收任何通知 感莫名其妙

林夏薇隨後透過律師，就事件發出嚴正聲明。她在社交平台公開聲明，並留言「多謝大家關心」。聲明內容如下︰「本行現受林夏薇女士（「本所當事人」）委託，特此就近日有關其於案件編號HCB 4181/2025的破產呈請，作出如下嚴正聲明：本所當事人並無涉及任何相關債務，因此將於法庭聆訊中堅決抗辯，以澄清事實、維護聲譽。鑑於案件已進入司法程序，為免影響相關法律進程，本行不便公開討論案情細節。惟本所當事人對社會各界的關心與傳媒朋友的關注，謹此致以衷心感謝。敬請各方尊重司法程序，避免作出任何臆測或不實報導，以免對本所當事人造成進一步不必要的困擾或損害。」

丈夫莫贊生4月被頒令破產

林夏薇丈夫莫贊生去年8月被入稟呈請破產，他與現遭呈請破產的林夏薇地址相同，根據法庭文件，莫贊生於今年4月15日已被高院頒令破產。該宗破產呈請案件背後涉及一宗山頂物業交易，莫贊生被指在交易中出任擔保人，其後交易終止，借貸公司要求收回貸款，向莫贊生追討逾1.35億元。

根據該份高院的判辭，兩間呈請人公司Athora Lux Invest S.C. SP及Apollo Credit Funds ICAV曾按貸款協議，向Double Winner Asia Limited及Forever Concord Limited借款，讓兩間公司購入山頂中峽道28號物業，莫贊生出任貸款擔保人。呈請人原承諾借款2.5億元，於2022年4月借出首筆貸款為1億元，惟翌年交易終止，呈請人要求履行合約條款，向莫贊生追討本金1億元、違約費250萬元及利息逾3200萬元。

莫曾要求法庭不應頒令破產

判辭提及，莫贊生要求法庭不應頒令破產，指若他知道交易其中一方不是有效抵押權人，憑着其商業觸覺，他不會出任擔保人；惟法庭認為，涉案協議是簡單的貸款協議，呈請人已墊支款項，無理由不能要求擔保人還款，裁定莫贊生未能提供實質抗辯，頒令他破產。

案件編號：HCB 4181/25HCB 5428/24