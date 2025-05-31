姜濤稱知錯會改 望大家和氣生財

【明報專訊】《呂濤米Lo花SonShow》前晚一集，姜濤與經理人黃慧君（花姐）食消夜對談，姜濤不開名提到早前被王晶公開批評兼叫他滾出娛樂圈一事，花姐稱當時曾想在社交平台發文反擊，但同事叫她不要激動，後來仔細想，得啖笑就算。姜濤說突然被罵，內心多少有點不舒服，但換個角度想，就當對方為他好。他稱不明為何MIRROR有12人，但永遠都被選中，每次都罵到他上熱搜。花姐稱可能他是隊中高知名度成員，自己都有為此不開心，「永遠好的言論都不會提到姜濤，不認識的人永遠接收到姜濤的資訊就是負面」。

至於面對這些壓力，姜濤表示會記着，希望有一天證明給對方看。他經歷多了，會明白如何處理，亦習慣出席活動回應。他有感在娛樂圈，有時觀眾要看的不止是藝人的作品，而是這一行的「花生」，「食得鹹魚抵得渴！你從事這行有時做錯什麼，大家永遠只會記住，沒辦法！」他希望大家和平一點，又稱有前輩曾跟他說，「你的職責是帶歡樂畀人，觀眾沒必要承受你的負面情緒」。他說：「不過鬧還鬧，我知道唔好，知錯會改，都希望鬧少啲，大家和氣生財。」

自覺不適合拍拖

姜濤談到粉絲對他付出的心意，覺得是全世界最好，他寄語粉絲：「不要將我當是神，你哋的世界不要只有我一個，我可以陪你哋行人生某一段路，就算將來未必再需要我，但一齊時，希望你哋從我的經歷學到或得到某些東西，可以多點自己的目標，將自己想得重要些。」被問到擇偶條件，他希望得意及長髮。至於仍未有女朋友，他說可能現階段未必適合，因會承受太多關注。他不太喜歡談戀愛給所有人看，可能有部分是這原因，令他想退休，想有自己的生活。

娛樂組