【娛樂場】泰倫斯經歷兩年沉澱 用音樂重新出發

【明報專訊】唱作歌手泰倫斯（Terence）自幼熱愛音樂，從小學習小提琴，中學到澳洲留學，後來就讀悉尼戲劇學院，修讀表演藝術（演技），擁有不少演出經驗。畢業後回流香港，曾參加《全民造星III》，2022年以唱作人身分出道，過往曾創作不少歌曲卻無法發表的失落，並未澆熄泰倫斯對音樂的熱愛。經歷兩年沉澱與洗禮，泰倫斯選擇以音樂重新出發，用10首原創作品記錄這段混亂卻美麗的旅程。

專輯《Act 1: The Beautiful Mess》以「Track Reveal」形式發布，作品已落實不同時間點接力登場，誠邀樂迷一同走進這段創作歷程，細聽每首歌背後的故事與情緒。作為2025年的第3首單曲，全新作品《Only Reason of the Night》靈感來自泰倫斯過去一段時間的思考與自省，「當我們在夜裏反覆計算與等待，是否早已錯過了真正重要的人？」這首歌是他對「不想再錯過」的呼喊：「天開始黑了，夜已降臨，不要再浪費時間了。Be the only reason of my night。」

找到適合自己曲風

泰倫斯也偶然重溫一句電影台詞：「你信唔信2012係世界末日？將你出世年份加上你年齡，一定等於2012！」這句戲言提醒他，時間轉瞬即逝，與其等待，不如用音樂勇敢表達！這次的Track 04，泰倫斯用他最喜歡的synth pop及bubble pop風格創作，親自作曲、監製，泰倫斯說：「試過很多曲風，但每次一聽到這類音樂，我就知道，這才是我該待的地方。」Energetic、浪漫、自由，就是這類歌曲的樣子，也是他最舒服的模樣。這張專輯裏一半以上的歌都走這路線，就是希望哪天能在自己的演唱會上，和大家一起跳起來、一起「un」、一起飛！

MV以一鏡到底手法拍攝，以一個POV的角度，打造出一場沉浸式的視覺體驗。觀眾將以「被邀請者」的身分進入這首歌，親身感受那份屬於「唯一的你」的畫面，打造的一個為你而設的專屬舞台。

曾迷惘崩潰也很幸運

《Act 1: The Beautiful Mess》不是為了追趕什麼節奏，而是泰倫斯寫給自己的信。他曾經很迷惘、很崩潰，但也很幸運，能靠着音樂和大家的支持走過來。這張專輯裏的每首歌，都是他過去兩年的小故事，還有一句句「無所謂啦」背後沒說出口的情緒。