伙謝君豪王菀之演舞台劇 李琛瑜：心情興奮又緊張

【明報專訊】李琛瑜（Sam Lee）是最近令觀眾留印象的新生代演員，ViuTV早前播《哪一天我們會紅》，Sam雖然是配角，飾演Sugar（鄧濤飾）男友林特，他的造型與喜歡「講經」好突出。他7月中會參演舞台劇《Skylight 天色2025》，跟謝君豪、王菀之合作。

演舞台劇密密排練「差極有個譜」

2020年於香港演藝學院戲劇學院表演系畢業的Sam，稱電視劇初體驗是兩年前的《冰上火花》，他說：「雖然戲分不重，但我是火花隊成員，群戲都有出現，計拍攝組數可以比《哪一天我們會紅》多。」

Sam續道：「演舞台劇跟電視劇最大分別是前者經過很多次排練，以及很多次微調，同一場戲可能做過50至60次才見觀眾，真係差極有個譜。在香港拍電視劇或電影是沒有時間或budget去做前期功課，好多時候一嚟就『埋牙』，如果你同對手默契不夠，好容易變成大家各自做自己的事，沒有火花，但另一方面又有好處，就係試當真，第一次去經歷會有新鮮感。」

曾近距離欣賞謝君豪演技

Sam7月演出舞台劇《Skylight 天色2025》，此劇兩年前首演，由謝君豪、王菀之及梁仲恆主演，2025版梁仲恆角色換上Sam。他說沒看梁仲恆上次的版本，但跟謝君豪曾在香港話劇團《天下第一樓》合作，「當時排戲有機會近距離欣賞豪哥（謝君豪）演技，咁樣講好似有點阿諛奉承，豪哥是非常從容、非常真誠的演員，佢唔會好用力去做一些東西給你看，佢係如實反映自己今天狀態。排練過程中，佢會試好多不同做法，每一次都會畀新鮮感自己同對手」。他暫時未開始為舞台劇排練，劇中他飾演謝君豪兒子，但沒有對手戲，兩人會先後登場跟王菀之對戲，他說：「印象中王菀之是一個很有自己獨特氣質和節奏的演員，所以我都很緊張又期待，究竟跟她排練是什麼感覺呢？心情是興奮又緊張。」

服裝：agnès b. @agnesb_officiel

場地：Where Buddha Bar（TST）

記者：唐嘉晞