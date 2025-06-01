【開箱】《他們的春夏秋冬》 婚姻破裂 考驗友情

《他們的春夏秋冬》改編自1981年電影《四季情》，講述認識幾十年的好朋友，其中兩人離婚後，對其餘人的婚姻及友情亦有所影響。

【明報專訊】《娛樂揸Fit人》天娜菲（Tina Fey）身兼編監演3職的迷你劇《他們的春夏秋冬》（The Four Seasons），5月1日在影視串流平台Netflix上架，短短4天即稱霸Netflix一周收視榜，第2個星期亦蟬聯冠軍，在爛番茄評論網站得分77%，成績不錯。《他》劇改編自《換諜者》男星阿倫艾達（Alan Alda）40多年前自導自演的舊片《四季情》，人設與劇情兩者大致一樣，為了對應當下，加上《他》是8集劇，當然調整了部分劇情。

度假爆壞消息

《他們的春夏秋冬》故事分為四季，講述3對朋友：Jack與Kate、Danny和Claude，以及Nick與Anne，由大學時代開始認識，是幾十年的老朋友，春天6人齊集Nick湖畔度假屋歡度周末；往遠足期間，Nick向Jack與Danny抱怨，與太太Anne再無火花，準備結束25年婚姻。Jack與Danny回房後各自告訴伴侶Kate和Claude，但他們都沒勇氣告訴秘密籌備25周年結婚派對的Anne。夏季時Nick已離婚，並帶來年輕一截的新女友Ginny，後者策劃度假行程，下榻熱帶地區設備最基本的環保營，剛動心臟手術的Danny受不了，伴侶Claude預訂了附近的4星酒店，避開Ginny安排的戶外活動，Danny卻在豪華酒店遇見Anne，她本準備跟Nick及其新歡對質。

《他們的春夏秋冬》除了天娜菲，還有她在《娛樂揸Fit人》的拍檔翠絲韋菲（Tracey Wigfield）及《好想做一次》監製朗菲沙（Lang Fisher）共同創作，原作《四季情》導演兼演員阿倫艾達也客串了《他》劇，扮演Anne的父親，《縮水人間》嘉莉堅尼（Kerri Kenney-Silver）則飾演Anne。曾與天娜菲合演《兩公婆今晚玩大咗》的史提夫卡維（Steve Carell）飾演Nick；扮演Kate的天娜菲稱，與韋福特（Will Forte）在《娛樂揸Fit人》及《周六夜現場》合作多年，已非常熟稔，後者劇中飾演其夫Jack，正好默契十足。《狂亂世道》高文杜明高（Colman Domingo）和意大利演員馬高卡雲尼（Marco Calvani）則扮演同志伴侶Danny與Claude。《熟女天團》32歲女星艾莉卡漢寧森（Erika Henningsen）飾演Nick的新女友Ginny。

原著電影賣座

《四季情》1981年上映，成本僅650萬美元（約5070萬港元），卻大收超過5000萬美元（約3.9億港元），成為當年美國最賣座電影第9位，冠軍則是收2.1億美元的《奪寶奇兵》。片中《夢斷城西》烈打莫蘭奴（Rita Moreno）扮演Danny的太太，來到劇集版時移世易，Danny轉了性取向，伴侶也換成馬高卡雲尼飾演的Claude，除了這方面「進步」之外，其餘都非常傳統。透過Nick結識年輕女友，刺激Danny與Kate反思各自的婚姻狀况，其中對Kate與Jack的影響最大，劇中後段兩人甚至要接受婚姻輔導。

為了製造戲劇效果，原著電影中朋友曾經為了Ginny的出現而鬧翻，最後都和好如初，Anne離婚後也有了新的工作。劇集版不但出現主角死亡，還有爭論喪禮細節的劇情；亦安排了世代矛盾的場口，講述Nick跟Ginny的朋友一起度假，年輕一代不但是素食者、講求環保，還滴酒不沾，跟Nick這種金融界出身的奢華縱情者，形成強烈對比，也成為他與Ginny口角的導火線。無論原著電影或劇集版，Ginny懷孕劇情則不變；然而《他們的春夏秋冬》宣布開拍續集，這群老友記的故事可以怎樣延續下去而保持輕喜劇風格，對天娜菲而言是一種考驗。劇中最值得一讚的是韋華特（Antonio Vivaldi）的《四季》小提琴協奏曲，總在最適當的時候響起，配合畫面。