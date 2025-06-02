《全民造星VI》97名參賽者亮相 ANSONBEAN胞弟躋「互選三甲」

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星VI》導師李幸倪（Gin Lee）與梁祖堯、音樂顧問徐浩、總顧問黃慧君（花姐）和主持強尼聯同97名參賽者，昨日出席於將軍澳舉行的記者會，現場有大批參賽者的粉絲到場應援，大會宣布最後15強有機會到韓國受訓。原有99名參賽者，有一人退選、一人缺席，有傳因參賽合約條件苛刻，李幸倪與徐浩均表示未有聽聞。97名參賽者即場互選三甲，分別是周德誠（牛牛）、榮柏鑫（三金）與陳毅燊（ANSONBEAN）胞弟陳瑨羲（Ian Hannz），Ian Hannz透露哥哥宣布暫別娛圈後近况，強調自己會以平常心承受入行壓力。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

牛牛、三金和Ian Hannz異口同聲說被即場選為三甲有壓力，牛牛怕之後表現差會令自己失望，希望將這份壓力變成動力，改善內向性格。三金透露心目中有欣賞和覺得好勁的人，被選為三甲之一，要更加努力做好自己，不想辜負大家期望。Ian Hannz稱一開始被投選入前列位置一定有壓力，要有更加大的突破達成自己要求，會將壓力嘗試變為動力。

ANSONBEAN貼士「真誠做自己」

Ian Hannz胞兄ANSONBEAN早前突然宣布因心理健康同精神狀態暫別娛樂圈。問到哥哥近况，Ian Hannz強調對方不是失戀或病痛，只是調節心態，沒有說休息多久，明白兄長想以最好的狀態再示人，「我會話佢係沉澱一下，純粹休息，始終這段時間他經歷一些事情，想暫時遠離Ig（Instagram），當畀自己唞啖氣，做些平時無聊好enjoy去做的事，主要都是想沉澱，不同階段有不同諗法，希望大家畀啲時間佢」。他表示不會因胞兄入娛樂圈後有這種情况而嚇親，所有人的情緒都不同，最重要樂觀去看，透露ANSONBEAN給他唯一貼士是真誠做自己。可有信心承受闖娛樂圈壓力？Ian Hannz說抱平常心，嘗試成為樂觀的人。

Gaby獲花姐讚貌似魏浚笙

張家文（Kai Cheung）獲不少粉絲支持，透露昨日開始成立Fans club，因其英文名Kai，粉絲叫「Kai子」。吳思諾（Gaby）透露獲花姐讚貌似魏浚笙（Jeffery），「其實我同屋企人都覺得唔似，Jeffery走紅後愈來愈多人話我似，以往很多參賽者都好靚仔，我覺得最重要是實力，被人話似Jeffery都好驚，壓力好大，我優勝之處是唱歌」。

報稱任職泰國巫師的李進偉（Lucas T.）認有為自己占卜能否入圍，沒占卜可去到幾遠，承認有其他參加者找他幫手占卜，已贏得人緣。問到會否使用巫術助參賽？他笑道：「沒有，我通常和其他參賽者講I bless you all。」

陳葦璇男友陳頴業年紀最大

17歲預備升讀中六的李樂天（Air）在參賽者中年紀最小，直認面對一眾大哥哥參賽者有點怯，有信心應付比賽不影響學業。40歲陳頴業（Yip）是年紀最大參賽者，問到為何不選擇參加無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》？他說：「中不中年是自己定義，我心態因藝術工作變得年輕，加上和跳舞學生榮柏鑫一齊參加，唱歌被Gin Lee話不是五音不全，不知她是否客氣。」陳頴業的女友陳葦璇是《全民造星III》亞軍。

翟俊威（Aden）曾是獨立歌手，兩年前當父親後，決定移居澳洲做地盤養家，「今次回港參加比賽，全因兩歲女兒想見到爸爸上電視，老婆亦很支持」。

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