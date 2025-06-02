姜濤隨口噏剩3年約 稱MIRROR不會散

【明報專訊】男團MIRROR成員姜濤早前於ViuTV節目《呂濤米Lo Seoul》自爆與公司尚餘3年合約，惹粉絲擔心團隊解散。他前晚與隊友盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）和邱傲然（Tiger）參與假亞博舉行的《第七屆KKBOX香港風雲榜》，被問是否打算3年後約滿退休？姜濤說：「其實我隨意講吓，當時可以講5年或10年，其實真的沒有好認真去諗這件事，沒想過被放大，我唔記得簽咗幾多年，只記得幾多歲開始簽，當時仲後生，冇乜理呢啲嘢，有得簽就簽，返去確實咗再話畀大家聽。」隊長楊樂文稱若隊友不續約MIRROR一定散，姜濤謂：「MIRROR不會散，就算我哋人唔響度，個心都響度，我想永遠都一齊，無論續唔續約都好，我們12個都可以得閒出來食飯傾偈，一定是一生一世，之後唱首《One and All》畀大家聽。」

盧瀚霆盼MIRROR舉行60周年騷

姜濤在《呂濤米Lo花Son Show》與經理人黃慧君（花姐）深入對談，面對負面新聞表現豁達，認為人愈大便愈成熟，經歷多了更加識處理，好多言論不是自己能控制，做好份內事就夠，「情緒就好難成熟，有都要有，面對情緒，態度要怎樣展現出來都是一個課題」。是否真的為免麻煩不敢拍拖？姜濤說：「身為藝人，感情事不想被人太多討論，隨緣吧！如果萬一有，以我性格會選擇低調處理，不過還是等緣分到先，或者我很鍾意對方好想講，呢啲嘢話唔定，緣分到自然會知。」

盧瀚霆在節目中卸妝，表示不介意，不需要心理準備，之前拍團綜都試過，「不是第一次素顏示人，粉絲見過，可能其他觀眾或之前沒有留意的人才會嘩然，不驚被人睇，不論化妝和卸妝，都喜歡自己，多謝獲讚皮膚好，我很勤力護膚」。談到餘3年合約，他表示與公司關係好，沒有想第二個方向，自言希望全員可一齊續約，就算個人不續，都想12人續團約，私心希望MIRROR一直行到尾，可以舉行60周年演唱會。

邱傲然稱不懂法律 避談墜屏案3人罪脫

呂爵安緋聞女友林明禎早前任鄭秀文澳門演唱會嘉賓，承認有看片段，讚林明禎表現好專業，造型OK，大家都好靚。MIRROR紅館演唱會墜屏致舞蹈員受傷，3名涉嫌虛報演唱會懸掛設備重量的項目經理獲裁定罪名不成立，邱傲然說：「想講法律呢啲嘢，我們真係唔係好識，其實我們講咁多也不是一件好事，也不想講太多，只希望在這件事受傷的不同人士都可以安好，快啲好番，這就是我們最希望發生的事。」

李駿傑拒重提與花姐誤會

李駿傑算命時被指31至33歲遇到心儀對象，若不成事要到40歲才有緣分，他說：「我個人太摺，或者錯過了也不知，性格都是睇緣分，可能天跌下來我又未必承受到，就要等到40歲。」之前承認得知加入「妹豬組」感壓力，李駿傑說無論加入哪一隊小組都會感壓力，現在已沒有這麼大壓力，隊友好惜他，「感謝花姐讚我在小組中唱歌最好，與花姐咸豐年前有什麼誤會不想再講，當一個秘密」。小組歌《Strawberry Love》成績不似預期，李駿傑稱成員都很花心機在這首歌上，有任何批評或意見都接受，下次再做好些。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳、鍾偉茵

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