張天賦盼攀陳康堤關係見陳奕迅 周殷廷未聞鄭欣宜加盟環球

【明報專訊】張天賦（MC）和周殷廷前晚演出《第七屆KKBOX香港風雲榜》，張天賦早前分別擔任林俊傑（JJ）啟德主場館演唱會及林峯紅館演唱會嘉賓，透露為兩歌手擔任嘉賓感覺大不同，「和JJ合唱相對比較緊張，因未見過和第一次合作，首次綵排時唱第二句已破音，從未試過，但大家好好，扮聽不到，相信除對這場地不太熟悉，還有他的氣場太過強大，擔心唱時有什麼甩漏。面對林峯較輕鬆，較容易融入」。對於在林峯演唱會臨時表演「椅子舞」，張天賦笑言沒事先夾好，「聽導演說升張櫈上台就知自己講錯話，學到不可亂說話，我跳舞當然不及他，但若公司找我們組型男跳唱組合，相信會好睇」。

陳奕迅（Eason）女兒陳康堤加盟華納唱片，問到會否獲得與對方首次合唱機會？張天賦表示在公司見過陳康堤一面，沒有傾談，暫時未聽過對方唱歌，不過相信其父如此犀利，女兒一定不會差，「合唱機會一定有，看可否借關係見她爸爸，不敢去到合作，只望讓他可以請教一下」。他稱若在從未見過面的陳奕迅與康堤之間選擇合作，一定揀陳奕迅。

周殷廷對於鄭欣宜傳加盟環球唱片，表示未有聽聞，亦沒有過問。若對方加盟想不想合作？他說：「無論欣宜入邊間公司，都想和她合作，她是相當出色的表演者，相信任何藝人都想和她合作。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳、鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com