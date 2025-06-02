「鷹眼」謝洛美溫納現身撐《神探白朗3》

【明報專訊】影視串流平台Netflix的年度《Tudum：全球影迷盛會》除了宣傳新劇，原創電影亦很矚目，《神探白朗》系列第3集《Wake Up Dead Man: A Knives Out Story》將於12月12日上架，今集仍然由賴恩莊遜（Rian Johnson）自編自導，《007：生死有時》丹尼爾基克（Daniel Craig）扮演神探調查兇案，由他帶領同片拍檔包括《挑戰者》佐斯奧康納（Josh O'Connor）、「魁隆」佐斯布連（Josh Brolin）、《賤熊30》美拉古妮絲（Mila Kunis）及《黑殺令》嘉莉華盛頓（Kerry Washington）等上台頒禮物，成功炒熱現場氣氛。傷癒復出的《鷹眼》謝洛美溫納（Jeremy Renner）亦現身宣傳，穿著短袖T恤露出結實「麒麟臂」的他全程笑容滿面，現場觀眾都為他的奇蹟復元而大聲喝彩。

《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）重拍《科學怪人》（Frankenstein），昨日終於揭開神秘面紗，導演表示從影以來一直受到這部科幻經典影響，如今總算夢想成真。從預告片段可見，《月光騎士》奧斯卡艾薩（Oscar Isaac）扮演瘋狂博士，把《親親小站》積及伊洛迪（Jacob Elordi）製造成「科學怪人」的過程黑暗又美麗，令人對11月推出新片充滿期待。

《中坑同學會》阿當辛迪拿（Adam Sandler）相隔接近30年再拍《球場古惑仔2》（Happy Gilmore 2），昨日亦公開首條預告片，除了老拍檔賓史迪拿（Ben Stiller）再度登場，今集亦加入不少新面孔，包括男歌手Bad Bunny、樂壇天后Taylor Swift的美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）等，陣容相當鼎盛。此片將於7月25日推出。