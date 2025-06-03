Idol Girls李曉琳喜與陳國邦撞樣 曾琸庭否認行性感 自覺健康美

【明報專訊】22名Idol Girls偶像女生「一期生」前晚到銅鑼灣出席品牌限定店活動，吸引大批粉絲到場支持，班長陳欣雯（Cindy）表示沒想過會聚集這麼多粉絲，非常驚喜，期望眾女生有多方面不同發展，繼續獲支持。她表示擔起班長職責控制場面，幸眾女生好乖又聽話。她們日前到大球場為球賽表演冒雨跳唱，陳欣雯說：「我覺得成件事幾熱血，去之前都知道落雨，沒想到是橫風橫雨，大家都有點狼狽，不過好開心，第一次近距離看足球賽事，覺得很神奇。」

14歲讀中二的李曉琳（Fiona）是眾女生中年紀最小，表示不會影響學業，直認見到人多會有少少緊張，靠多出席活動練大膽。對於被指與陳國邦撞樣，她說：「畀人話似一個咁識演戲嘅人，覺得都幾好，我都想試吓演戲。」

曾琸庭（Alice）被指常在社交平台貼性感相，她說：「覺得未去到好多，亦不能以性感來形容，覺得是健康美多一點，因經常運動又鍾意跳舞，想展露自己的優點。」單愷朗（Helen）在社交平台貼食雪糕片大受歡迎，她笑言：「其實我不止食雪糕，亦會食好多其他東西，可能下次食薯條或麵包，如果大家想睇會有食嘢系列。（不用考慮keep fit？）食嘢好開心，梗係要食啦！可能適量地食。」

記者：林祖傑