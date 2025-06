為BIG FOUR創作演唱會海報 林海峰：隔咗15年終於發市

【明報專訊】張衛健、許志安、蘇永康及梁漢文組成的BIG FOUR將於8月在紅館舉行《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025》。4人再踏紅館,演唱會海報邀林海峰(Jan)擔任創意大腦,夏永康親自攝影,記錄他們逾30年的真摯友情。

張衛健爆料「BIG FOUR」是由Jan命名,他們2010年首次在紅館舉行演唱會,第一張海報是Jan設計的,今次是三顧草廬邀對方出山。Jan笑說:「嗰次演唱會喺2010年,即係隔咗15年先至有第二個job,都算係咁,我都終於發市!」

今次演唱會「HAPPY TO SEE YOU ALL」也是Jan命名,他說:「原本諗住佢哋咁耐無見大家,想用『BIG FOUR無穿無爛演唱會』,但中文名呢個唔係幾好,不如諗個英文名,就叫『BIG FOUR BODY CHECK演唱會』,每次上台都係你哋同觀眾嘅一次體檢。」

蘇永康搞造型:好彩未需要用拐杖

Jan問喜愛時裝的蘇永康,今次四子的造型?蘇永康表示要先問Jan意見,他說:「好開心又再同大家襯衫襯飾物,困難在我𠵱家嘅size畀唔到佢哋用,除咗啲披肩圍巾之外。好彩未需要用拐杖、護㬹、護膝。」BIG FOUR 4子皆成家立室,蘇康是唯一當了爸爸,他稱兒子出世後經常見到這3個叔叔,亦分別看過他們演唱,但未見過4人同台表演。拍攝時4子一人一句好熱鬧,Jan以醇酒形容他們的友誼和情懷。

