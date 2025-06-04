與丁丁同遊越南「意外入鏡」 混血肥仔：唔出聲又會被人老作

【明報專訊】YouTuber「混血肥仔」曾達恩今年2月被爆出軌，太太芊蕙子身在英國，有指他跟旗下BBO（Black Box Office）網台的藝人丁彥均（丁丁）在港約會。混血肥仔隨後稱跟芊蕙子簽分居協議書後曾嘗試了解其他對象，最後沒發展成任何親密關係；丁丁澄清沒介入男方婚姻。混血肥仔與丁丁皆沉寂一段日子，早前兩人卻被一名YouTuber無意拍攝入鏡，兩人的越南行蹤曝光再惹熱議。

名為「越南酒哥」的YouTuber拍攝兩女生在路邊食店用餐的片段，當時人來人往，混血肥仔跟丁丁並排而行被攝入鏡頭，雖拍攝者不認識兩人，但被丁丁外形吸引大讚靚女。有網民發覺兩人在越南的行蹤掀討論。

丁丁出片稱感謝混血肥仔支持

混血肥仔在社交平台解釋：「唔出聲又會被人老作，上星期放假同幾個朋友去越南玩幾日啫，我已經返到英國了，咁都畀人影到真係笑死。之前已經有好多報道造成好多傷害，好多人可以講好多嘢落井下石，好不容易大家走出了情緒低谷，唔一定要支持嘅，大家繼續好好生活就可以了。」

丁丁則在網上分享在越南拍片介紹咖啡店，透露短片是自己剪輯的。她提到混血肥仔，表示感謝對方跟另外兩名朋友在艱難時期支持她，「這幾個月經歷了幾個人生低潮，我一直不斷學習如何做幕後……」她稱原本猶豫是否出片，因為怕做得不好，「既然都被人拍到，就順理成章出片吧！希望大家都會欣賞。」

娛樂組