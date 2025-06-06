馮盈盈避嫌拒做港姐提名人 倪樂琳難忘面試瘀事

【明報專訊】《2025香港小姐競選》原定6月1日截止報名，昨日大會公布延至6月15日，歷屆港姐馮盈盈、劉穎鏇、陳曉華、郭柏妍、莊子璇及倪樂琳等出席港姐最後召集宣傳活動。無綫高層樂易玲解釋因工作太忙，港姐招募才延期。她表示今年很多海外參賽者，日內會前往溫哥華及多倫多初步面試。她稱本地參賽者質素也不錯，師姐們見到參賽者相片都「嘩嘩聲」。提到導演宋本中執導網劇《反黑2》因資金問題停拍，早前拍片眾籌解困不果，邵氏投資1000萬疑似爛尾收場？樂易玲說：「今（昨）日是港姐活動，其他事之後再回應。（宋本中拍片集資？）都要畀機會他搵其他投資者，這方面要問回他本人。」

倪：不需因疤痕胎印感自卑

馮盈盈表示最近收到好多朋友為女兒查詢選美詳情，「我選美期間真的有點累，沒太多時間瞓覺，但經歷好得意、具挑戰性」。她自爆曾獲邀做港姐提名人，但一一婉拒，「我是無綫藝人要避嫌，免有利益衝突，但樂意做港姐顧問解答提問」。

應屆港姐冠軍倪樂琳稱身上有好多胎印，無阻選美，也在社交平台鼓勵女生參選，不需因疤痕、胎印感自卑。她當日因衝動報名參選，改寫命運，「時間過得很快，回想參選時著泳衣好驚，第一次面試著高跟鞋，不小心踩落坑渠，也保持淡定，慢慢拉隻鞋上來」。

陳曉華與緋聞男友朱敏瀚日前齊欣賞曼聯球賽，她表示當日有五六個志同道合朋友一齊睇波，包括孔德賢、何廣沛與女朋友，大家將「兒女私情」放一邊。朱敏瀚與媽媽睇球賽，是否趁機見家長？陳曉華說沒見到，她的哥哥亦有入場，大家分開坐。

郭柏妍：選美後待人接物進步

郭柏妍鼓勵女生參選港姐，不要太注重結果，學習才是最寶貴的經驗，「我當年半工讀，性格好宅，媽媽以為我沒朋友；我想開闊出路，在家人鼓勵下就去了選美，現在待人接物也進步了」。最近在社交平台發文疑似失戀？她稱純屬一種檢討和反思，「因覺得自己拍劇做得不夠好，找渠道抒發情緒」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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