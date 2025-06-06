7月香港開騷 盼與契仔姜文杰同台 居日翁倩玉長備糧水防地震

【明報專訊】75歲翁倩玉主唱經典日劇《阿信的故事》主題曲《信》深入民心，相隔近45年再來港開騷，將於7月12及13日假西九文化區戲曲中心大劇院舉行《Thank you for your smile香港演唱會》，昨日舉行記者會。翁倩玉想與契仔姜文杰同台演出，大爆好友秦沛埋怨來港開騷不預早通知。網傳「預言」日本7月將發生大地震，長居日本的翁倩玉也有聽聞，不知是否會發生，一向有危機意識，已儲備食水及乾糧。

記者：林蘊兒

翁倩玉闊別香港多年，昨日穿上紅色衫，容光煥發亮相個唱記招，《中年好聲音》歌手李佳、支嚳儀與李泇霖帶花束和黑膠唱碟捧場，4人即場清唱《信》一小段，大曬歌藝。翁倩玉表示間中有來港探朋友，此行逗留3天，再飛台灣領取由國立台南藝術大學頒發的名譽藝術博士學位。相隔近45年再來港開騷，她稱今次重臨覺得香港有不同變化，「有些地方幾乎認不出，開心朋友帶我去懷舊茶樓品嘗點心」。

為歌衫保持體態

翁倩玉承諾演唱會必唱唯一廣東歌《信》，自爆最擔心廣東話發音不準，演唱前會緊張心跳得很厲害，「準備演繹國語、日語、英語、台語與西班牙等不同語言歌曲，還包括爵士音樂」。版畫藝術家的她透露會將畫作呈現舞台上，配合歌曲製造最佳視覺效果，至於演唱會服裝在半年前預備好，所以這段期間千萬不能胖。

翁倩玉稱可能有些藝人朋友會偷偷低調來捧場，有些朋友則不在港。好友秦沛問她為什麼不預早跟他說來港開騷，翁倩玉說：「我只好答I am sorry，他的兒子姜文杰是我契仔，姜文杰的名字是我爸爸改，未知有沒有機會能跟契仔同台演出。」

有興趣拍港劇

翁倩玉表示早前除拍美劇，還剛拍畢一部台灣電影《為愛和聲──陽光女子合唱團》，片中飾演滿頭白髮、行動緩慢的老人家，沒有怎樣化妝，「從未試過演如此年老的角色，難忘有一場戲要邊彈琴邊演繹情緒悲喜，喊了幾次，拍完真的很疲累」。她直認有興趣拍港劇，不過必先練好廣東話才敢接拍，笑言：「識聽唔識講。」

日本漫畫《我所看見的未來》「預言」日本和菲律賓海面將在7月5日發生地震和海嘯，長居日本的翁倩玉也有聽聞，但覺地球上任何地方也有機會發生地震，一向有危機意識，已儲備食水和乾糧，所以不太擔心，也不希望地震會發生。

李泇霖「撲」唱碟取簽名

李佳表示小時候看《春晚》，翁倩玉任表演嘉賓，留下深刻印象，大讚對方優雅形象至今多年不變，過去也有演繹翁倩玉的歌曲。李泇霖知道能見偶像，四出辛苦「撲」唱碟，希望取簽名留念，讚翁倩玉歌曲予人溫暖和正能量感覺。支嚳儀開心能跟翁倩玉同台，還可合唱《信》，算是圓夢。