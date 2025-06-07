【娛樂場】年內兩度經歷喪貓之痛 葉巧琳填詞新歌自我療癒

【明報專訊】葉巧琳（Mischa）時隔兩年推出新歌《小傷疤》，由好友林奕匡作曲，她首次親自填詞，以她與愛貓間的情感做主軸。Mischa表示一年前已主動向林奕匡邀歌，當時她正經歷愛貓Bandit離世的傷痛，林奕匡為她打造以「痛」為主軸的旋律；林奕匡說：「知她心入面重要嘅嘢流走咗，寫的時候希望她可以慢慢忘記痛楚。」Mischa收到demo時已被觸動，能感受到自己想表達的那種痛楚。她灌錄這首歌期間，另一愛貓Lara亦離世，一年內經歷兩次喪貓之痛，對她打擊重大。

Mischa希望將內心情感寄託於《小傷疤》中，思考後決定親自填詞，成為她首次填詞作品，「這首歌是我處女作，第一次填詞，將一切感受毫無餘地赤裸裸表露出來」。每當Mischa提到關於這首歌的創作靈感時，都想起愛貓離世的傷痛而哽咽。她希望將這首歌送給經歷過寵物離世的人，「希望同路人都有共鳴，亦藉着這首歌，大家可以慢慢療傷」。

「將一切感受赤裸裸表露出來」

Mischa於填詞過程中，慢慢學會如何處理負面情緒，自我療癒。她感謝身邊於填詞方面的前輩及朋友指點迷津，「始終我的中文水平有點不足」。她笑言經朋友們指導與鼓勵下，最終成功完成《小傷疤》歌詞。她大部分的填詞創作並非在工作室或家中，反而是在駕駛途中，「我是揸車聽住demo時，有些詞就出來！」當靈感浮現，她馬上錄下，逐少逐少完成填詞。

歌曲《小傷疤》MV請來Tim Lui及RubberBand主音繆浩昌（6號）執導，兩人首次聆聽歌曲時已被感動，加上得知Mischa經歷後，腦海中初步構思出MV情節，「鋪排上希望盡量寫實同生活化」。

6號與Tim Lui認為這種拍攝方式，更能帶出每人面對悲傷時需要處於日常之中裝作一切正常，卻又四處埋伏着會刺痛小傷疤的點。於是MV中除有Mischa於家中看到貓門晃動的情節，亦有不少於城市中游走的畫面。6號與Tim Lui希望藉此帶出作為主人的Mischa於愛貓離世後，即使身在何方亦會思念牠的不捨之情。Mischa表示正是這些「日常」情節令她被觸動，「MV入面同朋友擁抱，答咗一句『I'm ok』後便不知不覺眼泛淚光」，令她思考自己是否已跨過失去愛貓的情緒泥沼。

新歌MV情節 選擇淡然一笑

拍攝過程中，6號與Tim Lui亦被Mischa的演出感動，尤其是貓門晃動的情節，其中Mischa戴上貓咪骨灰鏈墜的一幕，兩名導演事前跟Mischa討論這一幕的反應，應是崩潰大哭還是淡然一笑，最後Mischa選擇後者，一個更難演繹、更深層的感受。Mischa演出對愛貓離去釋懷的淡然一笑時，更令鏡頭後的二人一陣鼻酸，他們說：「其實在monitor後面的我哋，眼淚忍得好辛苦。」