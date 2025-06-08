姚焯菲支持炎明熹復出 「會邀請佢欣賞音樂劇」

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）昨日到會展出席結婚節，獻唱多首歌曲助興，吸引數十小菲象（粉絲暱稱）現身支持。18歲Chantel透露兩年前曾憧憬將來婚禮在湖邊或森林舉行，因喜歡大自然，她笑說：「最好是我的白馬王子騎着白馬進場。」說到擇偶條件，她表示要愛惜她，樣貌並不重要。

不接受異地戀

問到父母是否不許她在求學時期拍拖？她表示父母沒反對她拍拖，是自己不想那麼早拍拖，自覺未夠成熟，加上現在要讀書又要工作，拍拖的話會應付不來，「我對自己無信心，因為我好麻煩又要求高，怕嚇親人」。她認為要照顧好自己，才值得別人喜歡。她稱曾有追求者，當中包括外國人，「我不抗拒與外國人拍拖，最重要大家溝通到，但不接受異地戀。（有否試過暗戀？）以前暗戀男同學，但分不清是否愛情，不夠膽問媽咪，亦不記得怎樣收場」。

炎明熹（Gigi）最近在網上頻道「明Gi台」玩快問快答遊戲，並透露快將復出。Chantel表示沒留意，因忙於為音樂劇綵排。會否鼓勵Gigi？她說：「Gigi一向好勤力，我不擔心她，最重要做好自己，最近忙綵排，大家少了聯絡。（Gigi將來演出會否支持？）會支持，會去睇。」她稱會邀請Gigi來看音樂劇，自己為了該劇下了不少苦功，綵排時流了不少眼淚，現在心情還未平伏。

發現Tiger好友善

談到音樂劇對手邱傲然（Tiger），Chantel說：「大家已熟絡，他比想像中多說話，初時以為他不會笑、不講嘢，經過連月來綵排相處，發現他好友善。」

記者：柯美