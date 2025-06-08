【娛樂場】《優遊記》黎展峯郭思挑戰盲盒旅行團

【明報專訊】港台電視31繼推出《廣東話去旅行》外遊系列後，今晚起再推新一輯集本地遊及外遊資訊為主的旅遊節目《優遊記》，由黎展峯、李凱翹及郭思主持，以輕鬆手法拍攝，邀請不同旅遊達人參與，分享外遊有趣經歷，亦有熟悉香港各區特色的人士擔任導賞員，帶大家穿梭城中街巷，探遊古蹟、老舖小店，足迹遠至鄉郊村落、遠足山徑，自然風光等，節目亦透過專題故事形式，探討和分享不同的都市優閒議題或活動。

黎：獨自完成任務有難度

歌手黎展峯首次擔任電視節目主持，表示會趁訪問旅遊達人時趁機向他們取經，自己會為節目初嘗「一人限定」的本地盲盒旅行，即是他事先不知道節目組計劃的目的地和行程。「盲盒旅行團」或許對不少人而言是一個十分刺激的體驗，但對自稱「嚴重J人」的黎展峯來說，這次拍攝對他絕對是一大挑戰，「我喜歡周詳計劃，所以很少去到當地才思考要到哪裏，這會令我沒有安全感」。他又稱是一個極度需要陪伴的人，相反節目需要他獨自完成任務，甚有難度。讓粉絲期待他爆發潛能的表現。

郭：以為會死於大風雪中

同樣一人成團參加「盲盒旅行團」的還有郭思。她沒有黎展峯的苦惱，而且還十分大膽。模特兒出身的她稱常常給人斯斯文文的印象，早前的一個足球綜藝節目讓更多人認識她好動的一面。她在節目中分享一次與死神擦身而過的旅行經歷，相信再一次會讓觀眾對她刮目相看。郭思談到有次去日本二世古滑雪，遇上大風雪，惡劣天氣下她仍決意單獨前往，不想白白浪費這趟行程，結果她回程時發現自己已認不清路，身上又沒帶現金和手提電話，只得一副沉重的滑雪裝備，她回憶當時非常害怕和徬徨，「當時我以為自己會死於大風雪中！」最後幸遇上兩名外國人熱心幫助，載她下山。她表示現在回想仍覺得萬幸，感謝他們出手相救。雖然她那次滑雪之旅有驚無險，但不知即將開拆的「盲盒團」又會否再次遇上意料之外的事？

李凱翹暢談旅遊經歷

唱作女團Beanies成員李凱翹出道前是一名空姐，她在節目中會跟不同的旅遊界KOL暢談各種外遊的趣事趣聞。她除了特別喜歡去旅行外，亦喜歡嘗試不同事物，更有時會透過旅行讓自己獲取一些新的創作靈感。她旅遊時喜愛參加當地旅行團，雖則她周遊列國經驗豐富，但以往總是「中伏」，會遇上貨不對辦的體驗，所以每次參加這些當地旅行團前，都做好期望管理。然而她有次在馬爾代夫參加當地體驗團，出海追蹤海豚時，驚喜見到多條海豚跳躍海中，激動得直呼：「我無被人呃錢！」這次「零中伏」的行程成為她最深刻的旅遊經歷。她在節目上還分享了不少有趣的親身經歷。

《優遊記》 港台電視31

6月8日起逢周日晚上8時30分播放