群星聚首紅館致敬「詞聖」盧國沾 鄰居羅嘉良溫兆倫恨合作拍劇

【明報專訊】紀念有「詞聖」之稱的已故填詞人盧國沾的《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》前晚在紅館舉行，羅嘉良、溫兆倫、張德蘭、李龍基和米雪，以及《中年好聲音3》張與辰和劉洋等參演。張德蘭打頭陣表示好掛念盧國沾，更忍不住眼泛淚光。羅嘉良難忘當年參加歌唱比賽，與盧國沾結下40年深厚感情。溫兆倫稱盧國沾與盧太看着他入行，獻唱主演無綫劇《今生無悔》同名歌曲。羅嘉良和溫兆倫騷後一起受訪，自爆兩人在北京成為鄰居，恨再合作拍劇。張與辰與劉洋首踏紅館舞台，前者興奮到手震，劉洋為唱關正傑《雪中情》，苦練廣東話一星期。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

羅嘉良、溫兆倫、葉振棠、張德蘭、李龍基、米雪、蔣志光、麥潔文、徐小明、張與辰和劉洋等參演假紅館舉行的《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》，唱出35首盧國沾作品。打頭陣出場的張德蘭獻唱《相識也是緣份》，直認好掛住盧國沾，更忍不住眼泛淚光，「盧國沾的作品是香港好珍貴的文化遺產，寫過很多好歌，改變了我的歌唱事業」。她透露盧太在後台支持大家，又走近觀眾席跟在座的盧國沾女兒握手，盧國沾女兒立即向全場觀眾打招呼。

盧國沾徒弟羅嘉良在寧波拍劇，特別放下工作趕回港演出，表示1984年參加新秀歌唱比賽認識恩師，結下40年深厚感情，演繹經典歌《秦始皇》。壓軸現身的溫兆倫提到盧國沾與盧太看着他入行，自覺很幸運，在港拍劇遇到好劇本，獻唱主演無綫劇《今生無悔》同名歌曲。最後眾星唱出羅文《前程錦繡》為演唱會畫上句號。

羅溫接女放學常碰面

羅嘉良與溫兆倫騷後一起受訪，大爆二人很有緣分，他們同在北京生活，無意間發現近年成為鄰居，只是一牆之隔，羅嘉良的女兒和溫兆倫的女兒更曾入讀同一學校，兩人經常接女放學時碰面。溫兆倫笑說：「我和羅嘉良曾在冷風中一齊行返屋企，好有畫面！」他又搞笑對羅嘉良高呼「我愛你」。二人2001年合演無綫劇《流金歲月》，羅嘉良期待再跟溫兆倫合作拍劇。溫兆倫說：「其實有人搵過我們，但檔期夾不到。現在睇羅嘉良，佢OK，我OK！」羅嘉良透露女兒12歲，去年到英國讀書，大感不捨，但覺對方早點到外國升學較好。

張與辰忘記台上說什麼

張與辰與劉洋分別獨唱鄭少秋《決戰前夕》及關正傑《雪中情》，又合唱譚詠麟《傲骨》，現場有粉絲舉燈牌支持，出場時觀眾反應熱烈。劉洋笑言從升降台登場，聽到觀眾的歡呼聲，像回到比賽時的感覺。張與辰首次踏上紅館舞台形容心情興奮：「以為自己不緊張，唱完歌跟觀眾說話時開始手震，也不記得在台上講了什麼。」

劉洋聽到歡呼聲好激動

劉洋為唱《雪中情》苦練廣東話一星期，承認有點緊張，「張與辰提示我舞台升高時不要靠後，擔心我踩空跌落台，一邊唱一邊要顧住企位。其實未上台已經聽到觀眾歡呼，很激動」。他稱與張與辰合唱時，升降台升高了較緊張，開始時有點唱錯，透露為來港發展走得更長遠，正跟老師學廣東話，「新聞報道有字幕，我明白，廣東話俚語最難學，唯有多練、多聽、多講」。與好友李金凱比較，誰的廣東話較好？劉洋稱李金凱接觸較多香港文化，掌握較好。張與辰期待愈做愈好，希望將來有機會在紅館和啟德大場舉行演唱會，並以此為目標。

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