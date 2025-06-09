張衛健周吉佩久別重逢 許志安被要求騷肌冧BIG FOUR粉絲

【明報專訊】張衛健、許志安、梁漢文和蘇永康組成的BIG FOUR、《中年好聲音》三屆冠軍周吉佩、古淖文與黃博，還有譚輝智、關嘉敏、陳煒和羅天宇等，前晚演出無綫慈善節目《萬眾同心公益金》。8月在紅館舉行演唱會的BIG FOUR打頭陣，首次上台合唱新歌《赤子們》，許志安狀態十足，他說：「經常運動，希望展現最佳狀態，每日跑步，跑到以為自己參加三項鐵人賽，當然我們現在這個年紀不會太露肉，但都希望自己身形好弗，為上台準備好。」張衛健即要求說：「咁你演唱會騷兩両肉來睇吓。」梁漢文表示每次BIG FOUR大型演出都和無綫有緣分，首次組合演出亦是慈善騷，最記得當年上台前緊張去廁所被隊友整蠱，「我明知未夠鐘，但他們就搵個工作人員入來倒數，搞到要在10秒內完成，之後輕鬆上台」。4子透露演唱會優先訂票已爆，十分鼓舞。張衛健笑說：「還未公開發售，我們唔可以咁容易滿足，到時火速售罄我都會黑面，光速售罄就不會黑面。」

周吉佩與張衛健久別重逢與對方合照，表示21歲剛出道時曾與張衛健合作，為對方主演的電影唱主題曲：「4歲時更曾與他合照，當時見到他，也忍不住讓他看，對他的印象當然好好，給我的感覺像大哥哥，合作時對我很照顧和支持。」

陳煒穿露腰裝伴舞

關嘉敏與譚輝智表演唱串燒歌，特別請來陳煒（煒哥）、羅天宇和朱敏瀚助陣。關嘉敏送新單曲唱片答謝陳煒，透露二人拍劇結緣，大讚對方好人經常「萬歲」，「煒哥揀男人有眼光，在節目《女神配對計劃》請她幫吓眼」。陳煒以性感造型上台，她笑道：「為今次演出食少兩日飯，得一日時間練舞，老公都未睇過。」

羅天宇認跟陳懿德母好friend

羅天宇早前被發現與緋聞女友陳懿德（德德）及對方母親到茶餐廳聚會，羅天宇否認見未來外母，「只是好朋友約出來食飯，德德全程好忙，我和她的媽媽可能更friend，有好多偈傾，其實大家找德德工作都可以考慮搵埋我。（不介意情侶檔？）不介意」。

記者：林祖傑