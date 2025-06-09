【開箱】《富貴鄰住偷》寄生上流 劫富濟己

【明報專訊】《壯志凌雲：獨行俠》男星鍾漢姆（Jon Hamm）主演新劇《富貴鄰住偷》 （Your Friends and Neighbor），剛於上月底在影視串流平台Apple TV+播出第9集大結局，該劇除了在爛番茄評論網站獲81%不錯評分之外，已有美媒討論當中的演員有否機會躋身下月中公布的艾美獎提名名單。《富》劇講述各方面失意的中年金融才俊轉行做賊，以維持自己及家人的富貴生活，卻捲入兇案中。此劇題材可說新穎，難怪未上架已宣布開拍第2季。

有經濟壓力

《富貴鄰住偷》講述對冲基金經理Coop發現太太Mel與好友兼NBA前球星Nick出軌，於是離婚，正讀中學的女兒Tori及兒子Hunter歸前妻照顧，Coop被迫遷出豪宅，另在原來社區租屋居住，還需負責供款及子女的生活和教育費。此時因為與公司年輕女同事Olivia發生一夜情，隨後被告發行為不當遭解僱。Coop很快發現Olivia根本沒有告發他，只是其上司Jack的詭計，踢走Coop之後，拿下他所有客戶。正為錢煩惱的Coop，要收留及照顧受情緒問題困擾的胞妹Ali，當參加鄰居的派對期間，順手牽羊大疊鈔票，好買一套新鼓送給兒子Hunter，正式展開其劫富濟富的盜賊生涯。

此劇由《超時空亞當計劃》編劇祖拿芬楚巴（Jonathan Tropper）創作及監製，鍾漢姆及《2012末日預言》雅曼達彼特（Amanda Peet）分飾Coop和Mel，《變種特攻：天啟滅世戰》奧莉花文尼（Olivia Munn）則扮演正與餐飲業巨子丈夫Paul辦理離婚的闊太Sam，偶爾會跟Coop上牀。《富貴鄰住偷》有趣之處是第一場戲已是Coop躺在Sam家的地板上，醒來發現旁邊是Sam前夫Paul的屍體，之後才倒敘到4個月前他緣何至此。

報復的快感

Coop本來跟其富貴鄰居一樣過着豪奢生活，住豪宅、開瑪莎拉蒂跑車，自己和太太均穿戴名牌，兒子學音樂夾band，女兒則是網球精英，準備入讀普林斯頓大學。Hunter違反校規可能被趕出校，但只要家長肯「捐獻」，萬事可商量。可是被炒後，Coop從天堂直墮地獄，本已有的中年危機再加劇；怒從心上起，惡向膽邊生，參加富豪鄰居的派對，本來就熟悉奢侈品的他，更懂得如何聰明地偷。由首集偷現鈔，之後再染指名表、佳釀、靚畫，每次都有不同經歷，也忽然學懂地下世界如何運作，譬如名表欠缺「出世紙」，等於來路不明，自然被壓價才可脫手。此劇也透過Coop的盜竊過程，看出富人的虛偽與空虛，子女教育可靠金錢擺平，出軌成為常態。Coop後來本可重回工作崗位，但盜竊富人，除了金錢，他還得到報復的快感，因為最初他就是被上司Jack設局陷害，對方跟這社區的人亦如出一轍。

今季尾聲Coop被控殺人終洗脫嫌疑，一直信任他就是其胞妹與一對子女；也因為這次危機，一家人能重修舊好。Coop卻無意過從前的生活，很好奇第2季故事會怎樣發展，Sam出獄後會向他報復嗎？另外，此劇再次證明鍾漢姆很擅長扮演這類中產精英，吸引觀衆追看下去的主因。