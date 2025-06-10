《不赦之罪》歐鎮灝拋開偶包演強姦犯 黃秋生後悔太遲學識忍氣吞聲

【明報專訊】黃秋生與P1X3L成員歐鎮灝（George）演出電影《不赦之罪》，前者演牧師，面對女兒遭強姦後自殺身亡；幾年後遇上強暴其女兒的少年犯刑滿出獄，內心掙扎應否寬恕仇敵。現實中，秋生承認對很多事仍然執著放不低，未能做到寬恕別人，近年有人覺得他祥和了，皆因自覺無力，以及學媽媽所講「慳番啖氣」費事教精人，現在已學識忍氣吞聲，認為早30年前明白這道理，其演藝事業便沒有那麼多障礙！回望過去，秋生覺得無論面對工作、親人、朋友也背負很多罪孽而無法補救，令他大感悔疚。演強姦犯的George稱拋開偶包，事前參考有關少年罪犯電影與真實案例，難忘與秋生演對手戲，感激前輩教曉他用表情來表達當時的痛苦，獲益不淺。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

63歲黃秋生為演繹片中牧師角色，上網搜尋傳道人的舉動及說話方式，拍攝期間在片場跟真正牧師傾偈參考。秋生表示別以為此片只是從宗教角度去探討罪與寬恕，其實也涵蓋道德價值上的衝突。秋生讚對手George努力又肯學，拍攝時很認真，所以未有特別指導。秋生難忘一場兩人上山的戲分，自爆一直嚮往回歸大自然，可惜已力不從心，「我喜歡行山，與草、泥土、石頭、風及空氣接觸，領會很多感受；須知上山與落山都有好多技巧，包括眼和腳要配合，可惜行完山膝蓋痛，發覺自己老了，所以近年已很少去行，今次行了一段路，好像有再見老朋友的感覺」。

背負罪孽無法補救

戲中講及罪過，黃秋生回顧過去走過的人生路，承認無論面對工作、親人、朋友也背負很多罪孽而無法補救，現在令他大感後悔和內疚，由於太多涉及私隱，他不願公開，自問只可以原諒自己，卻未能做到寬恕別人，對很多事仍然放不低，「知道很影響自己會好辛苦，本身也不想背負憎恨，可是『原諒』講就容易做就難，好多人可以放下或忘記，我就做不到。或者有人覺得近年我好似祥和了，只是因為無力，另一方面，正如我阿媽常講『慳番啖氣，費事教精你』，回望過去才發覺自己很蠢，為何不早在30年前就明白這個道理呢？」

性格影響演藝發展

黃秋生表示以前連搭的士都不時跟司機有爭拗，很小的事也忍不住大發脾氣，特別是面對蠢人，就更加沉不住氣要出聲，不過現在已學識忍氣吞聲，不排除性格影響在娛樂圈發展，「我的性格對演藝發展的確造成少許障礙，如果在美國發展可能又不一樣。好似荷李活明星馬龍白蘭度的性格也是這樣，他都有一段長時間沒有戲拍，有得拍的都是垃圾片。有人認為我『好有性格』，奈何現在即使後悔也不能返回以前，唯有將後悔和可惜一同帶入棺材」。

反對親身示範教演戲

對於新一代的後輩，黃秋生寄語如果是拍電影，就算本身不懂演戲也不要緊，最重要是角色適合、劇本好及聽從導演指導。身為戲劇導師的他說：「多年來影圈有好多例子，演員不識做戲，拍出來大家卻覺得演得好好。演舞台劇就不同，一定要有技術及有基本功，好多人說是演藝學院、戲劇學院出身，其實都不懂。好似戲劇常用專用術語『Pause』和『Silence』，如果都未搞得清楚，還要解釋就浪費時間。」他反對親身示範教演戲，因為演員會變成模仿，啟發演員去演才是最佳方法。

26歲George參加選秀節目後以組合歌手出道，拍過幾齣ViuTV劇及參與綜藝節目，《不赦之罪》是他首部擔正電影，有幸跟影帝黃秋生合作，可乘機偷師。George記得首日開工感怯場，前輩黃秋生以簡單的眼神交流已很有戲，之後還有兩人在後樓梯爭執一幕，另一場是上山戲，記得拍攝時天氣寒冷，他感激前輩教曉他用表情來表達當時的痛苦，獲益不淺。

George伙拍影帝獲益不淺

George表示開拍前參考有關少年罪犯的電影，如《少年的你》、《燒失樂園》，亦有上網搜尋真實個案紀錄片，盼讓自己了解青少年罪犯的背後動機和原因。為更傳神演繹監犯角色，他特意節食及做運動減磅，甚至拋開偶像包袱，「人瘦了面容較憔悴，無理由罪犯坐監依然青靚白淨，於是要求全套戲零化妝，這樣才說服到觀眾。最大心理關口當然是拍那場強姦戲，自己首次擔正就接觸這類戲，起初有少許緊張，不過好快就順利完成」。P1X3L隊友吳啟洋和葉振弘曾探班為George打氣，不過他為專心投入角色，未有分心理會隊友，希望他們諒解。

場地：FWD House 1881

黃秋生 / 髮型：Taky Chung@AdmiX HairStyling 化妝：Jenny Ng

歐鎮灝 / 髮型：Kin@Aveda il Colpo 化妝：Matt Li 服裝：polo ralphlauren

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com